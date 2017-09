Energiekongress Energiewende: Was passiert in der neuen Legislaturperiode?

In München treffen sich heute wichtige Vertreter der Energiebranche beim 12. deutschen Energiekongress. Ein zentrales Thema wird die Energiewende in Deutschland sein. Anders aber als bei den vergangenen Bundestagswahlen spielt sie im Wahlkampf gerade keine besonders große Rolle. Für die Energiebranche hat es allerdings erhebliche Auswirkungen, wer künftig in Deutschland regiert.