Naturschutz contra Bergsport Der schwierige Spagat des Alpenvereins

Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat in den vergangenen Jahren vor allem in Fragen des Naturschutzes viele Schlagzeilen geliefert. Sein striktes Nein zu einem Lift-Neubau am Riedberger Horn im Allgäu wird von der Mehrheit der DAV-Mitglieder befürwortet. Doch am Veto beim Ausbau der Beschneiungsanlage am Sudelfeld scheiden sich auch innerhalb der Bergsteiger-Organisation die Geister.

Dass die unmittelbar betroffenen Gemeinden im Oberallgäu bei Bürgerentscheiden mit zum Teil großen Mehrheiten für die geplante Skischaukel am Riedberger Horn gestimmt haben, ist für DAV-Präsident Josef Klenner kein Grund, von seinem kategorischen Nein zu den Ausbauplänen abzurücken.

"Es geht nicht darum, der Talbevölkerung die wirtschaftlichen Grundlagen zu nehmen." DAV-Präsident Josef Klenner gegenüber dem BR am Rande der Jahreskonferenz seines Verbandes

Aber nach Überzeugung des Bergsportverbandes mit fast 1,2 Millionen Mitgliedern brauchen die Skigebiete gar nicht die geplante Verbindung, um wirtschaftlich bestehen zu können. "Zumal der Ausbau in der Schutzzone C erfolgen würde," betont Klenner, also dem Bereich, der vom Alpenplan naturschutzrechlich am strengsten geschützt werden soll.

Dauerthema künstliche Beschneiung

Skifahrer am Brauneck

Von vielen Alpenvereinsmitgliedern, die sich am Brauneckhaus gerade für ihre Abfahrt fertig machen, stehen bei dieser Frage die allermeisten hinter ihrem Verband.

"Wenn hier einmal nachgeben wird, wird der Alpenplan auch an anderer Stelle ausgehebelt werden." Skitourengeherin

Andere in ihrer Gruppe äußern sich ganz ähnlich. Nur ein junger Bergsteiger meint:

"Die Leute vor Ort wissen doch am besten, was für sie gut ist und was nicht. Da sollte sich der Hauptverein nicht dauernd einmischen." Junger Bergsteiger

Beim Thema Kunstschnee sind die Meinungen deutlich kontroverser. Ohne Kunstschnee geht es halt nicht mehr, meinen sogar einige, die gegen die Skischaukel am Riedberger Horn sind.

"Es wird immer mehr beschneit, da ist es gut, dass der DAV mal eine Grenze zieht." Skitourengeher

Diese Meinung ist zumindest an diesem Nachmittag hier oben in der Minderheit. Und viele Mitglieder aus Lenggries selbst verstehen nicht so recht, dass ihr Hauptverein gegen den Willen der benachbarten Sektion Rosenheim vor zwei Jahren gegen den Neubau einer Beschneiungsanlage am Sudelfeld in Bayrischzell geklagt hat.

Wintersportorte leben vom Skitourismus

Für Orte wie Lenggries sind die Skifahrer im Liftzirkus am Brauneck ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

"Wenn wir unser Skigebiet, das seit Jahrzehnten besteht, nicht ausbauen und modernisieren können, fahren die Urlauber eben nach Österreich. Das spüren dann alle im Ort, der Bäcker genauso wie der Edeka." Barbara Eckstein, Skileherin und DAV-Mitglied

Proteste im Skigebiet Sudelfeld

DAV-Vizepräsident Rudi Erlacher, im Verband für den Naturschutz zuständig, findet es angesichts des Klimawandels trotzdem falsch, auf Kunstschnee und Pistenskibetrieb zu setzen.

"Auch in der Schweiz ist der normale Skitourismus um 26 Prozent zurückgegangen, auch Orte wie Lenggries sollten umsteuern." Rudi Erlacher, DAV-Vizepräsident

Der Naturschutzreferent der örtlichen Sektion, Fritz Erhard, spricht dagegen von "elitären Zielen, die vor Ort nicht immer so einfach umgesetzt werden können." Für den gelernten Landschaftsarchitekten ist der Neubau von Beschneiungsteichen in Ordnung, allerdings nur unter einer Bedingung:

"Wenn die künstlichen Wasserreservoirs nicht mehr genutzt werden, müssen sie auf jeden Fall renaturiert werden." Fritz Erhard, DAV-Naturschutzreferent

Zwei gegensätzliche Meinungen, die zeigen, wie unterschiedlich die Auffassungen im Alpenverein sind.

DAV warnt vor Rechtsruck

Immerhin - in einem Punkt scheint es wenig Differenzen zu geben: In einer am Donnerstag verabschiedeten Erklärung unter dem Titel "Für eine offene, vielfältige und tolerante Gesellschaft" warnt das Präsidium davor, "Feindseligkeit und Hetze gegen Andersdenkende gesellschaftsfähig zu machen". Präsident Klenner betont, dass man damit nicht Parteipolitik betreibe. Mit Blick auf seine eigene Geschichte wolle der DAV aber darauf hinweisen, dass "die freiheitlich-demokratische Ordnung und grundlegende Werte der Mitmenschlichkeit in Frage gestellt oder sogar missachtet werden".

Die pauschale Ausgrenzung jüdischer Mitglieder aus dem DAV schon vor der nationalsozialistischen Machtübernahme mahne seine Organisation, "sehr wachsam gegenüber populistischen und spaltenden Tendenzen zu sein". Fragen, was der konkrete Anlass für diese Erklärung sei, beantwortete Klenner auf der DAV-Jahrespressekonferenz nicht. Sunnyi Mews, die Bundesjugendleiterin und Vizepräsidentin des Deutschen Alpenvereins, sprach dagegen von einem "zunehmenden Handlungsdruck". Der DAV wolle "dem Rechtsruck in der Gesellschaft entgegentreten". Gerade im Bergsport, so heißt es in der Erklärung, erlebe man, "wie bereichernd das Kennenlernen und Erleben anderer Kulturen ist".