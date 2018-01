Breitbandausbau Welcher Weg führt in die Gigabit-Gesellschaft?

In den Sondierungsgesprächen haben sich Union und SPD auf den deutschlandweiten Ausbau von Gigabit-Netzen bis 2025 geeinigt. Das heißt: Jeder Anschluss soll dann mit mindestens 1000 Megabit pro Sekunde Dateien empfangen. Zurzeit sind dem Breitbandatlas zufolge in Bayern durchschnittlich 30 Megabit pro Sekunde üblich.

Von diesem Ziel ist Deutschland noch weit entfernt. Im europaweiten Vergleich liegt Deutschland, laut Bertelsmann-Stiftung, bei den mittleren Übertragungsraten (30 Mbit/s) auf Platz 15. Um Übertragungsraten von bis 1.000 Mbit/s zu bekommen, müssten mehr Glasfaserkabel verlegt werden. Aber gerade bei den Glasfaserkabeln hinkt Deutschland hinterher: Eine Studie des Think Tanks IDATE zeigte im September 2016, dass Deutschland mit 1,6 Prozent Glasfaseranschlüssen (FTTH) den vorletzten Platz von 28 erfassten Ländern belegt.

Warum ist das so?

"Deutschland verfügt über eine sehr gute Festnetzabdeckung", sagt Tobias Kretschmer, Professor für BWL an der LMU. Dieses Festnetz, das aus Kupferleitungen besteht, hat die Telekom verlegt - damals noch als Staatsbetrieb. In anderen Ländern gab es nie eine so gute Abdeckung mit Telefonanschlüssen und deshalb war die Entscheidung direkt auf Glasfaserkabel umzusteigen, naheliegender als in Deutschland. Nun ist die Telekom kein Staatsbetrieb mehr, trotzdem gehören ihr nahezu alle Kupferleitungen, über die deutsche Haushalte bis heute ihr Internet empfangen. Deshalb ist der Telekom viel daran gelegen, aus ihren Kupferleitungen so viel wie möglich rauszuholen. Das machen sie mit dem sogenannten Vectoring-Verfahren.

Vectoring ist billiger und wirtschaftlicher

Das ist eine Technologie, die es erlaubt, Internet-Übertragungen über die alten Kupferleitungen noch leistungsfähiger zu machen. Dabei wird Glasfaser bis zum Verteilerkasten, also dem grauen Kasten am Straßenrand, gelegt. Auf den letzten Metern zum Haus werden die Kupferkabel mittels Vectoring gepimpt, genauer gesagt: Durch den Ausgleich von elektromagnetischen Störungen zwischen den Leitungen wird eine Verdoppelung der Bandbreite erzielt. So sind allerdings nur Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s möglich. Diese Technik ist also nicht der geeignete Weg in die Gigabit-Gesellschaft. Hinzu kommt, dass beim Vectoring immer nur ein Anbieter die angeschlossenen Haushalte versorgen kann. Das ist in den meisten Fällen die Telekom.

Breitbandausbau ja, aber zu welchem Preis?

Bei der Frage, mit welcher Technologie der Breitbandausbau gemeistert werden soll, hält sich der Bund raus: Gefördert wird technologieneutral. Das heißt, die Telekom bekommt auch für das Vectoring staatliche Förderung. Das kritisiert der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM): "Die Kupferleitungen mit Vectoring aufzupeppen ist viel zu kleinschrittig. Es wäre langfristig besser jetzt schon in Glasfaserleitungen zu investieren", sagt Geschäftsführer Jürgen Grützner. Man brauche Übertragungsraten im Gigabit-Bereich zwar erst voraussichtlich in zwanzig Jahren, aber man brauche auch zwanzig Jahre, um die Netze umzurüsten.

Anders sieht es Tobias Kretschmer von der LMU. Für ihn ist es noch nicht ausgemacht, dass Glasfaserkabel auch noch in ein paar Jahrzehnten das Mittel der Wahl ist, um Daten zu übertragen: "Vielleicht übernimmt bis dahin das mobile Netz diese Aufgabe. Aber im Moment kann das noch keiner Wissen", so Kretschmer. Seiner Meinung nach ist es nicht sinnvoll, deutschlandweit Glasfaserkabel zu verlegen, denn das kostet ordentlich Geld: Ein flächendeckender Ausbau würde zwischen 70 und 80 Milliarden Euro kosten, schätzt zum Beispiel das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).

Glasfaserkabel sind flächendeckend nicht sinnvoll

Besser wäre es in ganz Deutschland auch den ländlichen Raum mit Übertragungsraten von bis zu 50 Mbit/s auszustatten und dafür sei Vectoring eine gute Technik, so Kretschmer. Die vorhandenen Leitungen mit Vectoring schneller zu machen ist nämlich wesentlich billiger und deshalb für Unternehmen auch in wenig besiedelten Gebieten rentabel. Allerdings wird so das Ziel Gigabit-Gesellschaft der Regierung bis 2025 nicht erreicht.

Estland liegt beim Breitbandausbau vorne

Andere Länder haben da deutlich ambitioniertere Ziele, wie die Bertelsmann-Stiftung in ihrer Studie "Ausbaustrategien für Breitbandnetze in Europa" feststellt. In Estland sind Glasfaseranschlüsse für 73,1 Prozent der Bevölkerung verfügbar (Deutschland: 1,6%). "Die Regierung müsste sich höhere Ziele setzen, damit Unternehmen gar nicht erst auf die Idee kommen flächendeckend die Vectoring-Technik einzusetzen", sagt Kirsten Witte, Projektleiterin der Bertelsmann Stiftung. Tobias Kretschmer allerdings kann der vorsichtigen Strategie des Bundes etwas abgewinnen: "Wenn wir nicht ganz vorne dabei sind, können wir uns in anderen Ländern anschauen, was funktioniert und was nicht, um dann das Beste für Deutschland zu übernehmen."