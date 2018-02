Proteste in München Demo gegen Sicherheitskonferenz bleibt ruhig

Die Gegner der Münchner Sicherheitskonferenz haben in der Landeshauptstadt für Frieden und Abrüstung demonstriert. Rund 2.200 Menschen beteiligten sich an den Protesten. Laut Polizei blieb es friedlich.

"Nein zum Krieg", "Nato auflösen" oder "Krieg kennt keine Sieger": So lauteten die Parolen beim Protestzug gegen die Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof. Aufgerufen dazu hat das "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz". Nach der Auftaktveranstaltung am Stachus zogen die Demonstranten bei dichtem Schneefall durch die Fußgängerzone in Richtung Marienplatz, unweit des Tagungsorts der Sicherheitskonferenz. Größere Zwischenfälle gab es nach Angaben der Polizei nicht.

Polizei: verbotene Fahnen

Neben etlichen linken Gruppierungen und Aktivisten der Friedensbewegung nahmen an der Kundgebung auch viele Kurden teil. Sie protestierten insbesondere gegen den Einmarsch türkischer Truppen in der kurdischen Region Afrin in Nordsyrien. Dabei wurden nach Polizeiangaben verbotene Fahnen gezeigt.

"In der aktuell laufenden Versammlung vom Stachus in Richtung Marienplatz werden verbotene Fahnen gezeigt. Wir ergreifen entsprechende strafprozessuale Maßnahmen." Polizei München via Twitter

Halteverbote und Straßensperren

In der Münchner Innenstadt sind viele Straßen gesperrt, Besucher sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die City fahren. Zudem gibt es zahlreiche Halteverbote, die Polizei hat bereits mehr 70 Fahrzeuge abgeschleppt.