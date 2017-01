Merkel beim Beamtenbund "Es war richtig, wie die Polizei aufgetreten ist"

Nach dem Terroranschlag von Berlin kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel schnelles Handeln an. Die Politik dürfe nicht in Ankündigungen steckenbleiben, sondern müsse Flagge zeigen. Ausdrücklich lobte sie die Polizei und deren Einsatz in der vergangenen Silvesternacht, als an manchen Bahnhöfen plötzlich viele hundert junge Nordafrikaner von starken Sicherheitskräften in Empfang genommen und kontrolliert wurden.

"Ich will ausdrücklich sagen, dass es richtig war, wie die Polizei aufgetreten ist in Köln und anderswo, und dass dadurch erst möglich wurde, dass Menschen ihre Silvesterfeiern abhalten konnten, dass Menschen unbeschwert feiern konnten." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Merkel dankt der Polizei

In der Silvesternacht 2015 war es vor allem in Köln zu massiven Übergriffen aus Gruppen nordafrikanischer junger Männer auf Frauen gegeben. Nach dem Silvestereinsatz 2016 hatte es von Politikern der Grünen und der Linken allerdings Kritik gegeben, dass die Polizei angeblich gezielt Nordafrikaner kontrolliert hatte. Die nordrheinwestfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nahm die Polizei daraufhin in Schutz.

"Sowohl hier in Köln als auch an anderen Orten hatte die Polizei die Lage unter Kontrolle. Und auch ich sage den Einsatzkräften meinen ausdrücklichen Dank. Und ich bin wahnsinnig wütend über die dann folgende Debatte, die stattgefunden hat. Ich finde, so kann man mit den Kolleginnen und Kollegen nicht umgehen. Das war unsäglich, diese Debatte." NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft

Verhandlungen mit dem Ausland

Angela Merkel verteidigte bei ihrem ersten großen öffentlichen Auftritt im Wahljahr ihre Flüchtlingspolitik und lobte den Einsatz der vielen Helfer. Kriminelle und Menschen ohne Bleibeperspektive müssten aber das Land verlassen.

"Dies wird nur gelingen, wenn wir in Respekt mit denjenigen Ländern verhandeln, in die zurückgeführt werden muss. Wer keinen Aufenthaltsstatus hat, muss in sein Heimatland zurückgeführt werden, aber das erfordert von uns dann auch, dass wir uns mit den Problemen dieser Länder beschäftigen und Lösungswege finden, die in beiderseitigem Interesse sind, sonst werden wir das auch nicht hinbekommen." Angela Merkel

De Maiziére will "modernste IT beim BKA"

Bundesinnenminister Thomas de Maiziére ging auch auf den Terroranschlag von Berlin ein. Er kündigte an, den elektronischen Informationsaustausch zur Terrorbekämpfung zwischen den Behörden von Bund und Ländern sowie den Kommunen zu verbessern auch in der Zusammenarbeit mit den Ausländerämtern.

"Wir gehen weg von den Datentöpfen hin zu einem großen polizeilichen Kerndaten-System mit einem datenschutzkonformen Zugriffssystem. Wir wollen herausragendes polizeiliches Können, wir wollen modernste IT beim BKA. Und wir wollen den Sicherheitsbehörden dafür auch die notwendigen Instrumente an die Hand geben. Und eines der wichtigsten Instrumente ist dafür eine moderne und verknüpfte und verknüpfbare Informationstechnik." Bundesinnenminister Thomas de Maiziére

Zuvor hatte Beamtenbundchef Klaus Dauderstädt gefordert, dass Bund und Länder die verschiedenen Computersysteme besser aufeinander abzustimmen und zu vernetzen. Dauderstädt warnte vor Gefährdern. Keine Gesellschaft müsse Menschen dulden, deren ganzer Lebenszweck es sei, möglichst viele Menschen in den Tod zu reißen, sagte Dauderstädt.