Atari, Nokia, Commodore Das Geschäft mit den großen Namen

Es ist eine Nachricht, die vielen altgedienten Computerspielfans Tränen der Freude in die Augen treiben dürfte: Atari arbeitet an einer neuen Konsole! Kaum ein anderes Unternehmen steht so sehr für die frühe Videospielgeschichte wie Atari, alleine vom legendären Atari 2600 wurden 30 Millionen Stück verkauft. Allerdings hat die Firma, die heute als Atari firmiert, nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun, das 1972 mit Pong das erste kommerzielle Videospiel überhaupt veröffentlichte.

Nichts, als ein kurzer Trailer

Atari, das ist heute kaum mehr als ein großer Name, die Firma verwaltet vor allem Lizenzrechte. Da überrascht es nicht, dass es von der neuen Konsole bislang kaum mehr zu sehen gibt, als einen kurzen Trailer. Nichtsdesdotrotz wurde weltweit über das mögliche Konsole-Comeback von Atari berichtet.

Alte Marke, alter Glanz?

Alte Marken versprechen Aufmerksamkeit und davon profitieren möchte auch das finnische Unternehmen HMD Global. Der Konzern hält die Rechte an den Markenrechten und Patenten des einstigen Handy-Giganten Nokia und hat im Februar das legendäre Modell 3310 neu aufgelegt. Offenbar ein Erfolg: Der neue "Knochen" war in Großbritannien sofort ausverkauft. Obwohl das Handy einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang hat, scheinen sich genügend Käufer für etwas Technik-Nostalgie begeistern zu lassen.

Nostalgie alleine reicht nicht

Das dachten sich wohl auch die Macher hinter "The 64", die den legendären C64 von Commodore wieder aufleben lassen wollten und zwar als Handheld-Konsole à la Gameboy. 150.000 Euro wollten die Retro-Fans per Crowdfunding einsammeln, um den legendären "Brotkasten" zu einem kleinen Revival zu verhelfen. Am Ende kamen aber nur etwas mehr als 100.000 Euro zusammen. Nur auf Nostalgie zu setzen, ist am Ende dann vielleicht dann doch manchmal zu wenig.