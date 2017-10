Nach Parteiwechsel Dank Muthmann sitzt die FDP wieder im Bayerischen Landtag

Nun ist die FDP doch wieder im Landtag vertreten – wenn auch nur mit einem Mann. Für den Generalsekretär der Freien-Wähler, Michael Piazolo, kommt Muthmanns Schritt nicht wirklich überraschend, auch wenn Piazolo ihn bedauert:

"Vor drei Monaten hat er erklärt, dass er nicht mehr antreten möchte zur Landtagswahl, zur nächsten. Jetzt, drei Monate später, tritt er zur FDP über. Ich glaube, da sind viele persönliche Gründe dabei." Michael Piazolo, Generalsekretär der Freien Wähler

Differenzen mit Hubert Aiwanger

Einer der Gründe dürfte auch in der Person des Freie-Wähler-Vorsitzenden Hubert Aiwanger liegen. Alexander Muthmann macht auch kein Hehl daraus, dass Aiwanger durchaus seinen Anteil an dem Wechsel hat: "So groß wie der Anteil von Herrn Aiwanger an Freien Wählern an sich ist. Also schon maßgeblich."

Muthmann als FDP-Einzelkämpfer im Landtag

Nun will Muthmann die FDP im Landtag vertreten – als Einzelkämpfer und immer in Absprache mit seinen neuen Parteikollegen. Besonders am Herzen liegen ihm die gleichwertigen Lebensverhältnisse, die es für ganz Bayern zu erreichen gilt. Muthmann wird voraussichtlich der FDP-Direktkandidat in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Regen bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr.