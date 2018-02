Umweltschutz CSU will "Flächensparen" in der Bayerischen Verfassung verankern

Mehr als 45.000 Unterschriften haben Grüne und mehrere Initiativen für ihr sogenanntes Flächenfraß-Volksbegehren bereits gesammelt. Der große Anklang hat viele in der CSU aufgeschreckt. Von Umwelt- und Kommunalpolitikern der Partei kommt jetzt ein 10-Punkte-Vorstoß, der vor allem in einem Punkt über das hinausgeht, was die CSU-Landtagsfraktion schon angeregt hat.

Von: Solfrank, Peter