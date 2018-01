Konzept für Klausur in Seeon CSU will Asylleistungen kürzen

Die CSU setzt zum Auftakt des Wahljahrs in Bayern erneut die Asyl- und Sicherheitspolitik ganz oben auf ihre Agenda. In einem Papier, das die Bundestagsabgeordneten in dieser Woche auf ihrer Klausur in Seeon beschließen wollen, wird ein verschärfter Kurs gefordert.

Von: Simon Emmerlich