Trotz Enttäuschung über SPD CSU-Vorstand für Koalitionsverhandlungen

Die CSU will nächste Woche so schnell wie möglich in die Koalitionsverhandlungen mit der SPD einsteigen. Ohne Widerspruch und ohne eine einzige Gegenrede habe der CSU Vorstand ihm am Montag dafür das Mandat erteilt, so Parteichef Horst Seehofer nach der Sitzung.

Von: Arne Wilsdorff