Seehofer angezählt? Personaldebatte in der CSU

Es brodelt an der Basis - besonders in Franken. Vor allem aus Mittel- und Oberfranken melden sich Stimmen, die einen personellen Neuanfang wünschen. Aus dem Ortsverband Großhabersdorf wird getwittert: "Herr Seehofer, zeigen Sie Courage und machen den Weg frei für einen Neuanfang!" Der Hofer Landtagsabgeordnete Alexander König will nach vorne schauen.

"Ich bezweifle, dass wir die bestmögliche Wahl treffen, wenn wir mit Horst Seehofer als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2018 gehen." Alexander König

"Die Debatte läuft"

Unmut gibt es auch in Unterfranken: Peter Winter, einflussreicher Haushaltspolitiker im Landtag, berichtet davon, dass auch bei ihm über das Spitzenpersonal diskutiert wird.

"Wir haben natürlich auch für unsere Verhältnisse ein nicht berauschendes Zweitstimmen-Ergebnis. Dass sich da an dem Abend schon Leute geäußert haben, ist klar. Die Debatte läuft." Peter Winter

Es sind vor allem die Franken in der CSU, die einen Wechsel von Seehofer auf Söder wollen, der ebenfalls aus Franken stammt. Söder hatte schon am Montag angekündigt, in die Basis hineinzuhören, und sagte am Dienstag bedeutungsschwer noch einmal, wie stark er sich um die CSU sorgt.

"Horst Seehofer hat immer gesagt, die Bundestagswahl sei die wichtigste, denn damit würde die Grundlage für die Bayernwahl gelegt. Das macht mir jetzt im Nachhinein große Sorgen. Also müssen wir uns genau überlegen was wir tun." Markus Söder

Kein weiteres "Kasperl- und Seppl-Experiment"

Das meinen auch die Unterstützer von Seehofer. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner etwa, Chefin des größten CSU-Bezirks, warnt vor einer Personaldebatte. Die Oberbayerin erinnerte vorsorglich auch an den Putsch gegen Edmund Stoiber im Jahr 2007.

"Ich hoffe, dass sich daran erinnert wird. Das Ergebnis wissen wir, was nach dem Putschversuch gekommen ist. Wir haben die absolute Mehrheit verloren." Ilse Aigner

Auch Manfred Weber stellte sich hinter Seehofer. Der CSU-Vize rüffelte Seehofers Kritiker vor allem aus der Landtagsfraktion.

"Der richtige Ort für diese Debatte wäre der Parteivorstand gewesen. Das ist eine Frage des Anstands. Aber da wurde weder Horst Seehofer noch unsere prinzipielle Strategie, mit Angela Merkel anzutreten, infrage gestellt. Auch nicht von Markus Söder." Manfred Weber im 'Münchner Merkur'

Deutliche Worte kommen von Ernst Weidenbusch. Der CSU-Mann aus Oberbayern rät dringend vor überstürzten Aktionen ab.

"Sie werden sicher wissen, dass ich keinerlei Lust habe, mich an den Putsch gegen Edmund Stoiber zu erinnern, weil ich von dem Kasperl- und Seppl-Experiment damals nie etwas gehalten habe." Ernst Weidenbusch

Einen Putsch will auch Reserl Sem nicht nochmal erleben. Die Landtagsabgeordnete aus Niederbayern hält gar nichts von vorschnellen Schuldzuweisungen. Einen geordneten Wechsel an der Spitze kann sie sich aber vorstellen.

"Geordneter Übergang" bis Landtagswahl 2018

"Es muss geordnet funktionieren. Ich war lange CSU-Kreisvorsitzende. Da weiß man, was dahintersteckt. Ein Schnellschuss bringt uns keinen Schritt weiter." Reserl Sem

Ein geordneter Übergang in den Spitzenpositionen: Das könnte ein Ausweg sein. Darauf deutet auch hin, dass Albert Füracker - Chef der Oberpfälzer CSU, Finanz-Staatssekretär und Söder-Intimus - ebenfalls dafür plädiert. Demnach sollte Seehofer noch die Koalitionsverhandlungen führen - und dann den Wechsel einleiten.

"Man möchte nicht haben, dass in der CSU jetzt etwas kopflos entschieden wird, sonder ein geordneter Übergang im Hinblick auf die Landtagswahl 2018 stattfindet - auch in personeller Hinsicht." Albert Füracker

Fürackers Aussage kommentierte Seehofer so:

"Das ist schon eine eigenartige Sache - von einem Kabinettskollegen." Horst Seehofer

Seehofer verweist auf Parteitag im November

Seehofer selbst äußerte sich in Berlin zu den Meldungen aus Bayern. Er nannte die Forderungen nicht hilfreich.

"Wir haben in sieben oder acht Wochen einen Parteitag, das ist ein Wahlparteitag, das heißt: Der gesamte Vorstand wird neu gewählt. Das ist der richtige Ort, solche Debatten zu führen." Horst Seehofer

Für seinen Kontrahenten Söder geht es offenbar darum auszuloten, was möglich ist, er will aber auch kein weiteres Öl ins Feuer gießen. Ein für Donnerstag geplantes Gespräch mit Journalisten auf dem Oktoberfest wurde wieder abgesagt. Bei zwei Stunden Reden im Bierzelt hätte vielleicht das eine oder andere unbedachte Wort fallen können. Dafür will Seehofer sich der Auseinandersetzung stellen. Zum Treffen der Landtagsfraktion am Mittwoch um 8.30 Uhr wird er auf jeden Fall anwesend sein.