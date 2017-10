Nach Vorstoß de Maizières CSU stemmt sich gegen Islam-Feiertag

Die Überlegungen von Bundesinnenminister de Maiziere (CDU), einen muslimischen Feiertag in Teilen Deutschlands einzuführen, kommen in den eigenen Reihen nicht gut an. Widerstand gibt es vor allem in der CSU.

De Maizière hatte Anfang der Woche laut darüber nachgedacht, ob es dort, wo viele Muslime leben, einen Feiertag geben sollte. Der neue CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lehnt den Vorstoß de Maizieres entschieden ab. In einem Zeitungsinterview sagte er, das christliche Erbe sei "nicht verhandelbar". Für ihn komme es nicht in Frage, Islam-Feiertage in Deutschland einzuführen.

Auch CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach äußerte sich kritisch. Er sehe keinen überzeugenden Grund dafür, warum es nicht-christliche Feiertage geben sollte.

"Wir haben eine christlich-jüdische religiöse Prägung, keine islamische." Wolfgang Bosbach, CDU-Innenexperte

Bessere Integration durch einen Feiertag?

Für CSU-Vize und Europapolitiker Manfred Weber stehen Feiertage vor allem für die religiöse Prägung eines Landes, nicht für einzelne Bevölkerungsgruppen. Er glaube nicht daran, dass die Integration von Muslimen durch eigene Feiertage besser gelingt. Damit bezog Weber sich darauf, dass de Maiziere vorgeschlagen hatte, den Feiertag nur in den Teilen Deutschlands einzuführen, in denen besonders viele Muslime leben. Ähnlich wie der Feiertag Allerheiligen am ersten November, auch nur in katholisch geprägten Ländern ein gesetzlicher Feiertag ist.

Zuspruch bekam der Innenminister allein vom Zentralrat der Muslime in Deutschland. Für ihren Vorsitzenden Mazyek könnte ein solcher Feiertag nicht nur deutlich machen, dass Muslime Teil der Gesellschaft sind, sondern, dass es Verständnis untereinander für ein gutes und friedliches Zusammenleben gibt.