Streit um Obergrenze CSU gibt sich kompromisslos

Traditionell nutzt die CSU ihre Winterklausur dazu, ihr Profil zu schärfen. Diesmal grenzt sie sich aber nicht von der Opposition ab sondern vom Unionspartner CDU. In Sachen "Obergrenze" schlägt die CSU Pflöcke ein und will keine Kompromisse.

"Gucken Sie uns beide mal an!", sagt Norbert Lammert und legt seinen Arm um Gerda Hasselfeldt. "Da kann doch am Zusammenhalt der Union überhaupt kein ernsthafter Zweifel bestehen!" Lachend stehen die beiden da, der Bundestagspräsident und die Landesgruppenchefin, eng aneinander geschmiegt, in der eisigen Schneekälte von Seeon - so viel fröhliche Harmonie war lange nicht zwischen CDU und CSU. Aber das Bild trügt halt.

"Demokratie besteht nicht nur aus zwei Personen, die sich gut verstehen." Gerda Hasselfeldt, Landesgruppenchefin der CSU

Kompromissvorschlag zur Obergrenze gescheitert

Genau das mussten auch Stephan Mayer (CSU) und Armin Schuster (CDU) erfahren. Die beiden Innenexperten der Unionsfraktion verstehen sich ziemlich gut. Darum hatten sie versucht, den Streit um die Obergrenze mit einem eigenen Vorschlag zu schlichten: Sie schrieben vor Monaten einen Brief, in dem sie ihren Parteispitzen einen "atmenden Deckel" vorschlugen. Gemeint war eine Obergrenze für Flüchtlinge, die jedes Jahr neu festgelegt wird - je nach Aufnahmekraft Deutschlands. Stephan Mayer pries seine Idee in Seeon noch einmal an:

"Ein gut gemeinter, charmanter Weg." Stephan Mayer, Innenexperte der CSU

Der Erfolg blieb aus. Denn CSU-Chef Horst Seehofer sagt, der Vorschlag "ersetzt nicht das Grundbekenntnis zur Obergrenze". Fast schon spöttisch lässt der bayerische Innenminister Herrmann seinen Parteifreund Mayer abblitzen: Er habe noch nie einen "atmenden Deckel" gesehen, sagt Herrmann bei seinem Besuch in Seeon. Auch in der CDU-Spitze greift niemand den Kompromissvorschlag auf.

Lässt die CSU es drauf ankommen?

Kein Deckel also. Jedenfalls noch nicht. Noch sieht es so aus, als würde die CSU bis zum Äußersten gehen. Sie will eine Obergrenze für Flüchtlinge nicht nur im Wahlkampf versprechen, sondern danach in einem Koalitionsvertrag festschreiben. Oder eben nicht mitregieren. Das sei eine Frage der Glaubwürdigkeit, sagen christsoziale Spitzenpolitiker. Sie fürchten, dass die CSU bei der Landtagswahl 2018 stark verlöre, sollte sie ihr Kernversprechen Obergrenze nach der Bundestagswahl aufgeben.

Streit um einen Begriff?

Manche starten eigene Vermittlungsversuche. Vor einem Jahr, bei der CSU-Klausur in Kreuth, wollte Hasselfeldt die Obergrenze zur "Orientierungsgröße" umdeklarieren. Hat sich nicht durchgesetzt. In Seeon sagt nun der CSU-Innenpolitiker Michael Frieser, das Ganze sei doch "ein bisschen ein Streit nur um einen Begriff". Unter diesem Begriff "Obergrenze" verberge sich sehr viel Konsens in Fragen der Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Klingt nach Versöhnung, aber nur, bis man sich daran erinnert, dass auch Generalsekretär Andreas Scheuer ja "viele Gemeinsamkeiten zwischen CDU und CSU" sieht.

Droht die Spaltung?

Wenn die Klausur in Seeon zuende ist, wird sich die Aufmerksamkeit auf München richten: Dort treffen sich Anfang Februar die Präsidien von CDU und CSU. Ziele sind ein gemeinsamer Plan für den Wahlkampf und eine gemeinsame Spitzenkandidatin. Denn noch hat die CSU Angela Merkel ja nicht offiziell erkoren. Entscheidend wird sein, ob das Treffen tatsächlich stattfindet. Voraussetzung dafür ist nämlich für Seehofer, dass CDU und CSU schon vorher um ihre grundsätzliche Gemeinsamkeit wissen. Sonst könnte so ein Treffen den Unionsparteien mehr schaden als nützen, fürchtet Seehofer. Soll wohl heißen: Ein wie auch immer gearteter Kompromiss zur "Obergrenze" müsste Anfang Februar stehen. Und wenn nicht? Spaltet sich die CSU wirklich ab? Vor 41 Jahren, bei der ersten Klausur in Wildbad Kreuth, tat sie genau das. Bisher ist Seeon nicht Kreuth.