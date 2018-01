Vor dem geplanten Volksbegehren der Freien Wähler CSU schafft Straßenausbaubeiträge ab

Der Druck von Freien Wählern und Bürgerbewegungen war groß – jetzt reagiert die CSU und schafft per Resolution in Kloster Banz die umstrittenen Straßenausbaubeiträge ab. Ruhe dürfte damit zwar einkehren, alle Probleme gelöst sind damit aber noch lange nicht: Jetzt muss ein Finanzierungskonzept für die Kommunen erarbeitet werden.

"Es ist ein Problem, dass es so unterschiedlich im Land gehandhabt wurde. Das hat bei vielen zur Verärgerung beigetragen" Thomas Kreuzer, CSU, Vorsitzender Landtagsfraktion

Wegen der unterschiedlichen Handhabung bei der Finanzierung der Straßenausbaubeiträge gab es bayernweit laute Proteste – zum Beispiel in Augsburg, in Waal im Ostallgäu und in Ostbayern. Doch es geht auch um Fragen der Gerechtigkeit. Wenn jetzt nicht mehr die Anwohner von Häusern für den Ausbau der anliegenden Straßen zur Kasse gebeten werden sollen, müssen die (ohnehin oft klammen) Kommunen andere Finanzquellen bekommen. Um 60 bis 65 Millionen Euro im Jahr handelt es sich, rechnet die CSU vor. Bei vollen Staatskassen auf den ersten Blick vielleicht ein Klacks, auf den zweiten kommen allerdings eine ganze Reihe von Problemen zu Tage.

Problem 1: Wer bekommt was wann?

Die wohl einfachste Lösung: Kommunen bekommen jährliche Pauschalen, um die Lücken durch die Anwohnerbeiträge aufzufangen. Doch die Beiträge werden oft erst erhoben, wenn die Baumaßnahmen anstehen. Bei jährlichen pauschalen Zahlungen durch den Staat an die Kommunen, müssten diese Rücklagen bilden und der Versuchung widerstehen mit dem Geld andere Haushaltslöcher zu stopfen - denn wenn dann die Baumaßnahme ansteht, wird ja auf einen Schlag viel Geld benötigt.

Dazu kommt: Sollen nur die Kommunen pauschale Zuschüsse vom Freistaat erhalten, die bereits Beiträge erhoben haben? Oder auch diejenigen, die ihre Anwohner davon bisher verschonen, weil sie genug eigene Mittel haben? Eine Gerechtigkeitsfrage.

Problem 2: Münchner Mieter subventionieren Hausbesitzer auf dem Land

Überhaupt die Gerechtigkeit: Durch die pauschale staatliche Finanzierung aus Steuermitteln werden nun ja auch die Bürger mit dem Ausbau von Anwohnerstraßen belastet, die kein Eigentum haben. Zugespitzt finanziert über seine Steuern nun ein Mieter in einem Münchner Hochhaus die Straße für einen Hauseigentümer in ländlichen Gegenden mit.

In der CSU-Fraktion wurde deswegen länger als geplant kontrovers diskutiert, es soll zahlreiche kritische Wortmeldungen und am Ende drei Gegenstimmen gegeben haben gegeben habe.

Das Problem der CSU: Aussitzen oder abräumen?

Manche Abgeordnete haben bezweifelt, dass der Nutzen größer ist, wenn man das von den Freien Wählern besetzte Thema „abräumt“ und dazu tendiert, dass alles so bleibt wie es ist. Am Ende, so der Vorsitzend des Innenausschusses, Florian Herrmann, ging es aber darum ein schwieriges und hoch emotionales Thema zu befrieden:

"Nachhaltige Befriedung heißt alle im Blick zu haben: Die betroffenen Eigentümer und die Kommunen, die wir erklärtermaßen nicht im Regen stehen lassen." Florian Herrmann, CSU

Jetzt soll es schnell gehen - "noch in dieser Legislaturperiode"

Diese konkreten Fragenstellungen sollen nun zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet werden, im Gespräch ist auch eine Übergangslösung. Fraktionschef Thomas Kreuzer spricht von komplizierten Einzelfragen:

"Das heißt aber nicht, dass die Sachen auf die lange Bank geschoben werden. Wir werden das sofort angehen und baldmöglichst machen, das heißt noch in dieser Legislaturperiode und auch nicht erst am Ende der Legislaturperiode." (Thomas Kreuzer)

Klar Stellung bezogen hat schon der bayerische Gemeindetag: Er erwarte für die Kommunen einen vollen finanziellen Ausgleich, so Gemeindetagspräsident Uwe Brandl.