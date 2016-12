"Sicherheit für unsere Freiheit" Wie die CSU härter durchgreifen will

Als Konsequenz aus dem Anschlag von Berlin will die CSU, dass Polizei und Verfassungsschutz mehr Befugnisse erhalten. Die Behörden sollten schon bei 14-Jährigen tätig werden, so ein Papier, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt.

Mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden - dazu gehört für die CSU zum Beispiel die Möglichkeit, Jugendliche zu überwachen: Radikalisierung beginne oft schon in jungen Jahren. Deshalb solle der Verfassungsschutz schon bei 14-Jährigen tätig werden dürfen - so steht es in dem Papier. Darin verlangt die CSU mehr Personal und mehr Möglichkeiten für Polizei und Verfassungsschutz, etwa einen leichteren Datenaustausch zwischen den einzelnen Behörden und die Möglichkeit, verurteilte Extremisten öfter als bisher mit einer Fußfessel zu kontrollieren.

Beschlussvorschlage für Klausur im Januar

Außerdem verlangt die CSU, dass Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam verschärft werden müssten. "Wer unseren Staat ablehnt und diesen gewaltsam bekämpft, gehört nicht zu uns", heißt es. Das Papier trägt den Titel "Sicherheit für unsere Freiheit". Es dient als Beschlussvorlage für die Klausur der CSU-Landesgruppe in Kloster Seeon Anfang Januar. Der erste Satz lautet: "Der menschenverachtende Anschlag auf einen Weihnachsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche traf uns alle ins Mark."

Weiter heißt es, die Gewährleistung von Sicherheit und Freiheit sei die vordringlichste Aufgabe eines demokratischen Rechtsstaates. Die meisten Forderungen in dem Papier sind allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der CSU. Ähnliche Themen finden sich auch bei der Schwesterpartei CDU.