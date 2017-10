"Es geht nicht um Begrifflichkeiten" Die CSU und ihre "Obergrenze"

Morgen kommen die Spitzen von CDU und CSU in Berlin zusammen. Es geht darum, gemeinsame Positionen abzustecken für die Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen. Ein großer Brocken, der dabei noch aus dem Weg geräumt werden muss, ist der Streit über die Obergrenze. Die CDU, allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel, war von Anfang an dagegen. FDP und Grüne sowieso.

Herrmann: "Es geht nicht um Begrifflichkeiten"

CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann versucht den Spagat hinzubekommen, indem er sagt:

"Es geht um das politische Ziel und greifbare Ergebnisse, nicht um Begrifflichkeiten." Joachim Herrmann in der Zeitung DIE WELT

Auf dem Begriff "Obergrenze" will Herrmann also nicht mehr beharren. Gleichzeitig betont er aber, es stelle sich die Frage, wie sonst garantiert werde, was im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU stehe: dass die Flüchtlingszahlen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden sollen.

Mayer: "Obergrenze nicht für tatsächlich Asylberechtigte"

Auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer, bemüht sich, in Sachen Obergrenze auf die Schwesterpartei zuzugehen.

"Der CSU ging es nie darum, für die tatsächlich Asylberechtigten eine Obergrenze festzulegen." Stephan Mayer (CSU), PASSAUER NEUE PRESSE

Also keine absolute Obergrenze für alle, die ins Land kommen wollen, sondern nur für diejenigen, die keine Aussicht auf Asyl in Deutschland haben. Mayer sagt, es brauche "Kapazitätsgrenzen" für Menschen, die nur eine kurzzeitige Aufenthaltserlaubnis bekämen, zum Beispiel als Bürgerkriegsflüchtlinge. Für sie könne es auch keinen Familiennachzug geben.

Dobrindt: "Obergrenze nicht auf einen Begriff verengen"

Weicht die CSU in der Flüchtlingspolitik also tatsächlich von ihrer bisherigen Linie ab? Der neue Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will davon nichts wissen. "Ein klares Nein", sagte er dazu der "Augsburger Allgemeinen". Der "Passauer Neuen Presse" sagte er aber auch, die Obergrenze lasse sich nicht auf "einen Begriff oder eine Zahl verengen." Sie habe zugleich einen "thematischen Unterbau". Dazu gehörten etwa die Bekämpfung der Fluchtursachen, der Schutz der Grenzen und auch beschleunigte Rückführungen.

Und der CSU-Chef selbst? Horst Seehofer lässt vor dem morgigen Treffen in Berlin offen, ob er auf dem Begriff "Obergrenze" bestehen wird oder nicht. In München betonte er:

"Ich sag' jetzt zu Worten und zu Lösungen gar nichts - ich kann Ihnen nur beschreiben, was zu lösen ist." CSU-Chef Horst Seehofer in München

Grundsätzlich besteht Seehofer darauf, dass der Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland begrenzt werden muss. Ohne eine Lösung in dieser Frage könne er nicht zur Basis zurück, so Seehofer, der sich in der eigenen Partei ja schon mit etlichen Rücktrittsforderungen konfrontiert sieht.