Klausur der Landesgruppe CSU demonstriert Selbstbewusstsein

Zum Auftakt der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten in Kloster Seeon gab sich Parteichef Horst Seehofer zuversichtlich, dass es zu keinem tieferen Zerwürfnis mit der CDU mehr kommen werde. Außer der Forderung nach einer Obergrenze beim Zuzug gebe es keine wesentlichen Streitpunkte. Bei der Obergrenze handle es sich aber nicht um eine leere Drohung für den Wahlkampf, die nach der Wahl vergessen sei. Die CSU meine es damit "sehr ernst".

"Es funktioniert ganz gut. Wir müssen noch einiges besprechen und dann werden wir gemeinsam in den Wahlkampf ziehen." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

Günstige Umfragen

Der CSU-Chef sieht hier auch sich durch eine aktuelle Umfrage bestätigt. Würde jetzt der Bundestag gewählt, käme die CSU auf 46 Prozent. Entsprechend selbstbewusst wies Horst Seehofer Kritik aus der CDU an seinem Kurs zurück:

"Wir brauchen uns net gegenseitig belehren. Die CSU ist die erfolgreichste Partei, die wir in Deutschland haben." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

Landesamt für Verfassungsschutz bleibt

Eine kategorische Absage erteilte Seehofer der Forderung von Bundesinnenminister de Maiziere, den Verfassungsschutz der Länder aufzulösen und beim Bund zu zentralisieren:

"Eine Auflösung des bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz wird niemals kommen." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

Die für Februar geplante gemeinsame Präsidiumssitzung mit der CDU ließ Seehofer weiter in der Schwebe. Die CSU sei der Auffassung, dass diese Sitzung nur bei Geschlossenheit Sinn mache. Neben dem klaren politischen Profil sei Geschlossenheit eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg.

Hasselfeldt bekräftigt Positionen

Zuvor hatte Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt die Standpunkte der CSU bekräftigt. So forderte sie neue Gesetze in Sachen innere Sicherheit und die entschlossene Anwendung bestehender Regelungen:

"Beides müssen wir in Angriff nehmen: Vollzugsdefizite überprüfen und entsprechende Konsequenzen ziehen und zum Zweiten dann aber auch rechtliche Lücken schließen." Gerda Hasselfeldt (CSU), Vorsitzende der Landesgruppe im Bundestag

Wieder einführen, was Rot-Grün abgeschafft hat

Dazu gehöre zum Beispiel die Wiedereinführung der einst von der rot-grünen Bundesregierung abgeschafften Strafbarkeit von Sympathiewerbung für terroristische oder kriminelle Vereinigungen. Hasselfeldt sagte an die Adresse des widerspenstigen Koalitionspartners SPD gerichtet:

"Seit Jahren fordern wir die Wiedereinführung dieser Strafbarkeit, jetzt wird signalisiert, damit könnten sie leben. Ich hoffe sehr, dass sie damit nicht nur leben können, sondern dass sie's auch gemeinsam mit uns realisieren." Gerda Hasselfeldt

Vom aktuellen Sicherheitspapier von SPD-Chef Sigmar Gabriel wolle man ich die Marktführerschaft bei der inneren Sicherheit nicht streitig machen lassen.



Die SPD habe immer dann blockiert, wenn es darum gegangen sei, mehr und bessere Ausstattung für die Sicherheitsbehörden zu erreichen.



Die Sozialdemokraten müssten sich noch bei etlichen Themen bewegen:

"Bei den Transitzonen, bei mehr Videoüberwachung, bei der Strafbarkeit von Sympathiewerbung für terroristische Organisationen." Gerda Hasselfeldt

Im Wahljahr Einigkeit mit der CDU gefragt

Dagegen soll von der Auftaktklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im heurigen Wahljahr gerade in der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik ein Signal der Einigkeit innerhalb der Union ausgehen.



Viele CSU-Forderungen sind da nahezu deckungsgleich mit den Vorschlägen der Unionschwester CDU, auch die umstrittene Rückführung von Mittelmeerflüchtlingen in mögliche ägyptische oder tunesische Aufnahmezentren.



Im so wichtigen Bundestagswahljahr setzt Hasselfeldt grundsätzlich auf ein Signal der Einigkeit Richtung CDU:

"Wir haben nicht den Wahlkampf zu führen gegen die CDU, sondern unser politischer Gegner sind die Populisten und unser politischer Gegner ist Rot-Rot-Grün." Gerda Hasselfeldt

Konfliktfall Obergrenze

"Diskussionsbedarf" gebe es allerdings auch mit der CDU noch in Sachen Obergrenze, räumt Hasselfeldt ein. Kurz vor der Klausur der CSU-Landesgruppe betonte sie erneut die Notwendigkeit einer solchen Obergrenze für Flüchtlinge.



Im Gespräch mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2 sagte sie, man habe in Bayern "eine andere Sichtweise als in anderen Teilen Deutschlands, weil die bayerische Bevölkerung im vergangenen Jahr und im Herbst 2015 noch intensiver als andere Regionen gespürt hat, dass eine Begrenzung zwingend notwendig ist". Man sei in vielen Fällen an die Belastungsgrenze gestoßen, so Hasselfeldt weiter.