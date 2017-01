CSU-Klausur Wettlauf um innere Sicherheit

Am Mittwoch trifft sich die CSU-Landesgruppe im Bundestag zu ihrer traditionellen Winterklausur in Kloster Seeon. Im Mittelpunkt steht die Sicherheitspolitik. Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt will nicht nur neue Gesetze, sondern auch, dass die bestehenden Sicherheitsgesetze besser umgesetzt werden.

Von: Rudolf Erhard