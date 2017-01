Klausur in Banz Maßnahmen gegen islamistischen Terrorismus

Die CSU-Landtags-Fraktion will heute ihrer Klausurtagung in Kloster Banz zusätzliche bayerische Maßnahmen zu Bekämpfung des islamistischen Terrorismus beschließen.

Eine bereits durchgesickerte Forderung ist die Errichtung einer bundesweit einmaligen Sammelhaftanstalt zur Abschiebung von terroristischen Gefährdern. Nach dem Migrationspapier von Ministerpräsident Seehofer zur Begrenzung von Zuwanderung und dem neuen bayerischen Konzept für mehr Sicherheit und Ordnung, ist jetzt die CSU-Regierungsfraktion am Zug. Sie will geprüft haben welche möglichen Maßnahmen zur Abwehr terroristischer Gefahren in bayerischer Zuständigkeit umgesetzt werden können. Ein Plan dabei ist, zusätzlich zu den Transitzentren für Flüchtlinge in Grenznähe auch noch gleich eine Sammel-Haftanstalt für abschiebepflichtige Gefährder einzurichten. Möglicherweise in Passau.

Bestätigung steht noch aus

Noch ist das nicht bestätigt, aber Florian Herrmann, innenpolitischer Sprecher der Landtags-CSU stellte klar, es sei doch sinnvoller statt terroristische Gefährder mit großem Aufwand zu observieren, das System umzustellen und sie gleich für eine bevorstehende Abschiebung wegzusperren. Zusätzlich will auch die Landtags-CSU mehr Videoüberwachung mit längeren Speicherfristen der Aufnahmen und mehr Staatsanwälte für schnellere Verfahren mit Abschiebehaft. Viele verschärfte Sicherheitsmaßnahmen seien inzwischen ja bundesweit Konsens, aber eben noch nicht umgesetzt, kritisierte CSU-Innenpolitiker Florian Herrmann. Das müsse alles zügiger gehen und Bayern wolle da Vorreiter sein.