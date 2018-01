Bestattungsrecht CSU hält an umstrittener Sargpflicht fest

In Bayern gibt es die Sargpflicht: Muslime können hierzulande nicht - wie in ihrer Religion vorgesehen - im Leichentuch bestattet werden. Auch bei der Urnenbestattung muss der Leichnam im Sarg verbrannt werden. Die Opposition im Landtag will das ändern - die CSU hält dagegen.

Die CSU gibt dem Druck der Opposition nicht nach. Sie ist weiterhin für eine Sargpflicht und verweist auf die christliche Tradition. Außerdem würden sich Muslime nicht wegen der Sargpflicht im Ausland bestatten lassen, argumentiert Ludwig Freiherr von Lerchenfeld:

"Das hat in erster Linie etwas mit Heimatliebe zu tun, nicht aber mit Religion. Man hat festgestellt, dass in einem anderen Bundesland nach Abschaffung der Sargpflicht nicht mehr muslimische Bestattungen auf den dortigen Friedhöfen stattfanden." Ludwig Freiherr von Lerchenfeld (CSU)

Opposition für Abschaffung der Sargpflicht

In einer Anhörung im Landtag vor gut zwei Jahren hatten sich die christlichen Kirchen für eine Liberalisierung ausgesprochen. Auch das Landesgesundheitsamt hat in der Anhörung klargemacht: Hygienische Probleme gibt es bei der Bestattung im Leichentuch nicht. Die Opposition sieht daher keine vernünftigen Gründe mehr, an der Sargpflicht festzuhalten. Auch Grüne und Freie Wähler stimmen im Innenausschuss dem Antrag der SPD zur Abschaffung der Sargpflicht zu. "Die CSU will den Menschen bis in den Tod vorschreiben, wie sie zu leben haben", wirft Jürgen Mistol von den Grünen den Christsozialen in der Debatte vor.

"Wer meint, das christliche Abendland am Friedhof verteidigen zu müssen, ist meiner Meinung nach ganz weit weg von den gesellschaftlichen Realitäten in Bayern." Jürgen Mistol (Grüne)

SPD wirft CSU vor, die Bestatter-Lobby zu unterstützen

Das Argument, mit der Sargpflicht die christliche Tradition zu schützen, sei sowieso nur ein Scheinargument, kritisiert SPD-Innenpolitiker Harry Scheuenstuhl. Für ihn handelt die CSU eher im Sinne der Bestatter-Lobby.

"Es kann nicht sein, dass das Geld vor der Würde des Menschen steht." Harry Scheuenstuhl (SPD)

Es ist davon auszugehen, dass die CSU auch in der entscheidenden Abstimmung im Plenum demnächst gegen den Antrag der SPD stimmen wird. Die Opposition kündigte jedoch bereits an, nicht nachzulassen und das Thema auch in der nächsten Legislaturperiode wieder auf den Tisch zu bringen.