Gerettet und zurückgeschickt CSU will Flüchtlinge nach Afrika bringen

Die CSU will sich für einen anderen Umgang mit Flüchtlingen aus dem Mittelmeer einsetzen. In einem Entwurf für die Klausur der CSU-Landesgruppe heißt es, Menschen, die aus dem Mittelmeer gerettet würden, sollten nicht in Europa, sondern in Nordafrika untergebracht werden.

Von: Antje Dörfner