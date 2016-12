Gefahren im Netz CSU sagt Cyber-Kriminalität den Kampf an

Darknet, Cyber-Mobbing, Fake-News - das Netz birgt immer mehr Gefahren. Die Bedrohungen nehmen zu. Die CSU-Landesgruppe will daher verstärkt gegen Cyber-Kriminalität vorgehen. Das geht aus einem Entwurf für die Klausur der CSU-Landesgruppe hervor.

Attacken aus dem Cyber-Raum haben längst das reale Leben erreicht. So sind beispielsweise Energieversorger oder Finanzdienstleister Ziel von Hackerangeriffen geworden. Das sogenannte Darknet, in dem Nutzer anonym bleiben, dient als Umschlagplatz für illegale Güter und in Onlinen-Foren und den sozialen Medien verbreiten sich Fake-News, Hasskommentare und dienen als Plattform für Cyber-Mobbing.

"Schutz und Sicherheit für Bürger und Unternehmen auch im Cyber-Raum zu gewährleisten, ist eine originäre staatliche Aufgabe. Handlungsfähigkeit und Sourveränität unseres Landes muss auch im digitalen Zeitalter sichergestellt sein. Denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum." Aus dem Papier der CSU-Landesgruppe zur Klausurtagung im Kloster Seeon

Verbesserte Ausrüstung - mehr gesetzlicher Spielraum

Die CSU fordert deshalb, die Sicherheitbehörden mehr Befugnisse sowie bessere technische Mittel im Kampf gegen Gefahren aus dem Netz in die Hand zu geben. Konkret sollen etwa Ermittler bei der Strafverfolgung auch Online-Durchsuchungen durchführen dürfen. Also: der verdeckte Zugriff auf fremde informationstechnische Systeme.

"Wir müssen den Polizeibeamten und Sicherheitskräften auch die Befugnis geben bei der Strafverfolgung auch Online-Durchsuchungen durchführen zu können." Gerda Hasselfeldt, CSU-Landesgruppenvorsitzende

Die Vorratsdatenspeicherung soll nach dem Willen der CSU-Landesgruppe auch für Betreiber sozialer Medien wie WhatsApp und Skype sowie E-Mail-Provider gelten und die Speicherfrist von derzeit zehn Wochen deutlich erhöht werden. Die SPD im Landtag sieht das kritisch. Der Sicherheitspolitiker Peter Paul Gantzer sagte dem Bayerischen Rundfunk:

"Mit den jetzigen Speicherfristen kommen wir eigentlich ziemlich gut hin, so dass ich derzeit keine Notwendigkeit finde, das noch mehr auszuweiten." Peter Paul Gantzer, Landtags-SPD

Betreiber und Anbieter in die Pflicht nehmen

Auch bei Cyber-Mobbing, sexueller Gewalt, Hasskommentare und Fake-News sieht die CSU-Landesgruppe dringend Handlungsbedarf. Dem Bayerischen Rundfunk sagte die Landesgruppen-Vorsitzende Gerda Hasselfeldt:

"Wir müssen die Betreiber von sogenannten sozialen Medien mehr in die Veranwortung nehmen. Sie müssen, wenn sie darauf hingewiesen werden, dass Hassmeldungen oder Falschmeldungen verbreitet werden, das auch zügig löschen. Sie müssen auch die Sicherheitsbehörden informieren. Wenn sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, muss auch über Sanktionen nachgedacht werden, beispielsweise über Bußgelder." Gerda Hasselfeldt, CSU-Landesgruppenvorsitzende

Inlandseinsatz der Bundeswehr

Im Kampf gegen Cyber-Kriminalität ist aus Sicht der CSU-Landesgruppe mehr Personal bei den Sicherheitsbehörden nötig. Dabei greift sie eine Forderung auf, die bereits auf Bundesebene diskutiert wird: Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren auch im Bereich der Cyber-Sicherheit. Aus Sicht der Landtags-SPD ist das völlig überflüssig und nicht zielführend: