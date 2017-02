Rot-Rot-Grün verhindern Die Union will sich einschwören

Die Begriffe Versöhnungstreffen oder Friedensgipfel sind eigentlich längst überholt. Denn schon vor einer Woche stellte CSU-Chef Horst Seehofer die Zeichen auf Frieden und Versöhnung. Die Vorarbeit hatten die Parteigeneralsekretäre geleistet. Das Ganze wurde dann von Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel im Vier-Augen-Gespräch eingetütet. Seehofer sprach damals von einer "sehr tragfähigen Basis mit der CDU":

"Ich bin guten Mutes für die nächsten Monate. Ich weiß, das ist eine Herkulesaufgabe." Horst Seehofer

Die Kernaussagen der Union

Trotzdem soll am heutigen Sonntag im engeren Kreis nicht nur über Wahlkampfstrategie und –Programm geredet werden, sondern auch über die Zukunft. Wo will die Union mit ihren Kernaussagen hin, sollte sie nach der Wahl wieder eine Bundesregierung anführen. Die Europapolitik - und die Außenpolitik, Finanz-, Familien- und Sozialpolitik, aber auch über mögliche Modelle zur Alterssicherung der Bürger will sich der engere Kreis austauschen.

Am Montagvormittag dann wird der Unionskreis um alle Präsidiumsmitglieder erweitert. Da geht es dann auch über einen gemeinsamen Wahlkampfmodus mit Kanzlerkandidatin Angela Merkel. Dabei gilt, was CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, vor allem seit dem Antreten von SPD-Kanzlerkandidat Schulz, als Hauptmotivation beschreibt.

"Was uns als Gemeinsamkeit am meisten verbindet, ist, dass wir eine linke Republik verhindern wollen, ein Linksbündnis aus Rot-Rot-Grün." Das bekräftigten am Wochenende in Zeitungsinterviews auch CDU-Spitzenpolitiker wie Peter Tauber und Volker Kauder.

Der Wille zum Erfolg

Aber die CDU, und das unterstrich noch einmal Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, bleibe dabei. Es gebe keine Flüchtlingsobergrenze für den Anspruch auf Asyl. Weil aber gleichzeitig aus der CDU für die CSU viel Lob, auch von Schäuble, für konstruktive Vorschläge bei Flüchtlingskontrollen und Terrorismusbekämpfung kommt, wollen die Unionsparteien eine Lösung des Dissens. So soll die bei der CSU ebenfalls nicht verhandelbare Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen im Jahr vorerst ausgeklammert werden. CSU-Generalsekretär Scheuer verbreitete im Vorfeld Optimismus:

"Wir haben in der Historie von CDU und CSU viele Gemeinsamkeiten, aber auch immer wieder Unterschiede. Die haben wir auch immer wieder ausgehalten, weil uns der Wille zum Erfolg verbunden hat und gerade aktuell 2017, Rot-Rot-Grün zu verhindern." Andreas Scheuer, Generalsekretär

Die Kern- und Kompetenzthemen der Union Sicherheit, Wirtschaft, Arbeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt sollen dann bis Sommer in einem gemeinsamen Wahlprogramm stehen. Das wird unter dem CDU-Logo dann etwas ausführlicher beschrieben und nennt sich bei der CSU Bayernplan. Der soll nur dreißig bis vierzig Seiten umfassen. Darin soll sich dann aber die Obergrenzenforderung wiederfinden, auch als nicht verhandelbare Bedingung der CSU für eine mögliche Regierungsbeteiligung nach einem Unions-Wahlerfolg im Herbst.