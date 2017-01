CSU-Klausur Abschluss in Banz ist Auftakt ins Wahljahr

Es wurde bisher fleißig diskutiert bei der CSU-Klausur. Viel über Wirtschaft, von E-Mobilität, über Technologie-Transfer bis zur Arbeitswelt im Wandel. Daneben Wohnungsbau oder die Entwicklungschancen Bayerns in den nächsten Jahren. Doch die CSU-Forderungen nach mehr Sicherheit und Ordnung überstrahlten alles. Von Flüchtlingsbegrenzung bis zur Terrorismusbekämpfung.

Mit Sicherheit in den Wahlkampf

Am heutigen letzten Tag wird dies auch die Grundsatzrede von Ministerpräsident Seehofer bestimmen, mutmaßt CSU-Fraktionschef Kreuzer. Kreuzer stellte auch klar, wenn es in sicherheitspolitischen Fragen zu keiner Einigung komme, weil es die Grünen über den Bundesrat blockieren, werde es in einem neuen Anlauf im hoffentlich gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU stehen.

Die Einigung in der Union, von der Steuerpolitik bis zur Inneren Sicherheit, mit Ausnahme der Flüchtlingsobergrenze und die Folgen für den angestrebten gemeinsamen Bundestagswahlkampf will Seehofer am Ende noch einmal darstellen, meint Kreuzer. Die Zeit dränge und Seehofer werde sich deshalb hier in den Sachfragen klar positionieren. Denn die meisten Landtagsabgeordneten sind vor Ort im heurigen Bundestagswahlkampf engagiert, dessen Ergebnis für die CSU auch auf die Landtagwahl 2018 ausstrahlen wird.