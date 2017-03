Schauspielerin verliert Kampf gegen Krebs Christine Kaufmann ist tot

Rosen-Resli, Stadt ohne Mitleid, Monaco Franze - Christine Kaufmann feierte in ihrer langen Schauspielkarriere große Filmerfolge und lebte ein spektakuläres Leben: Kinderstar, Hollywood, vier Ehen - eine davon mit Schauspiel-Ikone Tony Curtis -, vier Scheidungen, Affären, Auftritte im Playboy, Sinnkrisen. Jetzt ist Kaufmann im Alter von 72 Jahren in einer Münchner Klinik gestorben.

Christine Kaufmann lebte ein - man kann es nicht anders sagen - bewegtes, buntes, ja: schillerndes Leben.

Eine Schule? Hat sie nie besucht, wie sie selbst sagte. Unterricht bekam sie nach eigenen Angaben von Privatlehrern in den Drehpausen ihrer Filme. Sie lernte unter anderem Englisch und Französisch, sprach beides irgendwann perfekt. Vermutlich auch, weil es viele private Schulstunden gab, denn es gab es viele Drehpausen, denn es gab viele Filme mit Christine Kaufmann - rund 70 an der Zahl! Die erste Rolle hatte sie 1952 im zarten Alter von sieben Jahren, die letzte 2013.

Curtis, Dietl, Fassbinder - sie drehte mit allen

Kaufmann war ein Star des deutschen Nachkriegsfilms, schaffte sogar in Hollywood den Durchbruch, eroberte das Herz des damaligen US-Superstars Tony Curtis, ließ sich ein paar Jahre und zwei Kinder später von ihm scheiden, kassierte vernichtende Filmkritiken, zog sich ins Private zurück, kehrte zurück nach Bayern, spielte wieder, kassierte nun hervorragende Kritiken, drehte mit den Regiekünstlern Fassbinder und Dietl, heiratete drei weitere Male und ließ sich drei weitere Male scheiden, zog sich zweimal im Playboy aus und wurde (nach dem zweiten Mal im Jahr 1999) vom Boulevard als die "schönste Großmutter Deutschlands" bejubelt, vertrieb ihre Kosmetikprodukte in einem Homeshopping-TV-Kanal und befasste sich generell viel mit ihrer eigenen (unbestritten großen) Schönheit, schrieb zahlreiche Bücher über Körper, Sinn und Sein, tanzte mäßig erfolgreich in einer österreichischen TV-Show und widmete sich zuletzt deutlich erfolgreicher wieder dem Theaterspiel.

"Für mich ist Freiheit eine rein innere Angelegenheit: frei von Zwängen und frei von Ängsten", sagte sie einmal. Christine Kaufmann nahm sich häufig die Freiheit, das zu tun, was sie wollte. Frei von Zwängen und Ängsten war aber auch ihr Leben nicht, kein Leben ist das, erst recht kein Leben, das im Krieg beginnt.

Geboren in Österreich, aufgewachsen in München

Christine Kaufmann kommt wenige Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs zur Welt - und zwar im österreichischen Lengdorf in der Steiermark, ihre Mutter war des Krieges wegen dorthin umgesiedelt worden. Die Kindheit verbringt Kaufmann überwiegend in München, sie ist aber schon früh viel unterwegs, auf Filmsets. Die kleine Christine wird früh gefördert, bekommt Ballettunterricht, lernt den Regisseur Harald Reinl kennen. Reinl sieht in ihr Potenzial und dreht mit ihr im Jahr 1954 den Film "Rosen-Resli"; Kaufmann spielt darin das Waisenkind Resi, das sich liebevoll um die kranke Pflegemutter kümmert. Eine heile Welt, der 80 Filmminuten nichts anhaben können.

Der Film ist ein enormer Kino-Erfolg, wenn auch gewiss kein Glanzlicht der Filmhistorie. Von "volkstümlicher, sentimental-erzieherisch eingefärbter Unterhaltung" spricht das renommierte Lexikon des internationalen Films. Und weiter steht dort geschrieben: "Ihre erste Kinderstar-Rolle begründete die Karriere von Christine Kaufmann.“ Genau so ist es: Christine ist mit gerade neun Jahren ein deutscher Kinostar und festigt diesen Ruf mit inhaltlich ähnlich gestrickten Arbeiten in den folgenden Jahren. "Ein Herz schlägt für Erika" oder "Die singenden Engel von Tirol" heißen diese Filme. Es sind die 1950er-Jahre.

Aufstieg und Fall in den 1960er Jahren

Gegen deren Ende wagt Kaufmann einen mutigen Schritt und geht nach Italien. Dort dreht sie unter anderem "Die letzten Tage von Pompeji". Der ganz große Durchbruch gelingt ihr 1961, allerdings nicht in Italien. In der amerikanischen-schweizerischen Produktion "Stadt ohne Mitleid", zum Teil in Franken gedreht, gewinnt sie an der Seite von Kirk Douglas einen Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin.

Der epochale Abenteuerfilm "Tarras Bulba", den sie darauf dreht, kommt bei den Kritiken gemischt und an den Kinokassen nicht so gut an. Aber privat findet Kaufmann ihr Glück: Bei den Dreharbeiten in Argentinien lernt sie den damaligen Superstar Tony Curtis ("Manche mögen's heiß") kennen. Curtis trennt sich von seiner Frau und heiratet Kaufmann, 1964 kommt die erste Tochter zur Welt, 1966 die zweite.

Kaufmann (rechts) mit Ruth Maria Kubitschek in "Monaco Franze"

Beruflich geht es bergab. Es folgen schwache Filme, schlechte Kritiken, dann erst einmal gar keine Filme und gar keine Kritiken mehr, weil sich Kaufmann um die Familie kümmert. Eine Familie, die offenbar mit den Alles-ist-gut-Familien aus einigen ihrer Filme der 50er-Jahre wenig gemeinsam hat. Sehr viel später - genauer gesagt: Anfang diesen Jahres erst - sagt sie über ihre Rolle als Großmutter in einem Stern-Interview einen schönen und zugleich traurigen Satz, der rückblickend einiges verrät über ihre damaligen Anstrengungen als Mutter. Der Satz lautet: "Enkelkinder sind die Belohnung, dass man die eigenen Kinder ausgehalten hat."

Hinzukommt: Die Ehe mit Curtis kriselt immer mehr, 1968 kommt es zur Scheidung, der Streit um das Sorgerecht für die Kinder bleibt noch lange ein umkämpftes Thema; auch noch in den 1970er-Jahren, als Kaufmann wieder zurück ist in Bayern und dort ein Comeback feiert, beginnend 1970 mit dem Kriminalfilm "Wie ein Blitz" aus der Durbridge-Reihe, vom WDR produziert, ein Straßenfeger in der BRD der drei Fernsehprogramme.

Rolle in "Monaco Franze"

Dann Serienrollen in "Derrick", "Der Kommissar" oder in der Helmut-Dietl-Serie "Der ganz normale Wahnsinn". Und natürlich ihre Rollen in einigen Werken des legendären Rainer Werner Fassbinder: "Welt am Draht", "Lili Marleen", "Lola". In den 1980er-Jahren wieder eine Arbeit unter dem kaum minder legendären Dietl, "Monaco Franze", oder 1987 ihre Rolle als Debby im wunderbar-witzigen Percy-Adlon-Werk "Out of Rosenheim".

Einige andere schwächere Rollen in schwächeren Filmen seien hier verschwiegen, ebenso Details zu ihren anderweitigen und bereits eingangs erwähnten Engagements (Playboy-Bilder, Homeshopping-Vertrieb von Schönheitsprodukten, Teilnahme in und früher Abschied aus einer ORF-Promi-Tanz-Show etc.). Fest steht: An Talent zur begnadeten Selbstvermarktung fehlte es ihr sicherlich nicht. Sowohl als Schauspielerin als auch als Schriftstellerin bekam sie aber oft nicht die Anerkennung, die sich erwünscht hätte. Ein Grund, warum sie immer wieder in kleine und große Lebenskrisen rutschte, etwa Anfang der 1990-er Jahre. Krisen, aus denen sie sich jedoch stets eindrucksvoll befreite.

Kaufmann lebte in den vergangenen Jahren auf Mallorca und in München. Zuletzt war es ruhiger um sie geworden. "Stille" hieß 2013 ihr letzter Film, fast programmatisch, auch wenn sie zuletzt wieder mehr Theater spielte. In einer Münchner Klinik ist Christine Kaufmann jetzt verstorben. Nach Berichten mehrerer Medien soll sie an Blutkrebs gelitten haben. Sie wurde 72 Jahre alt.