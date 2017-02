Friedensgipfel der Schwesterparteien Die "Ja, aber"-Taktik

Horst Seehofer bekommt derzeit viele aufgeregte Fragen zu den Wahlchancen von CDU und CSU - und bleibt dennoch bei seiner Standardantwort.

"Ich mache in aller Ruhe und Gelassenheit unsere Arbeit weiter." Horst Seehofer, Ministerpräsident Bayern und CSU-Chef

Der CSU-Chef weiß natürlich, dass das nicht reicht. Aber erst einmal baut er auf den vom CSU-Parteivorstand Anfang dieser Woche offiziell und einstimmig gefassten Beschluss, gemeinsam mit der CDU und Angela Merkel in den Bundestagswahlkampf zu gehen.

"Am Schluss waren alle versammelt hinter dieser Strategie. Alle - ohne Wenn und Aber." Horst Seehofer, Ministerpräsident Bayern und CSU-Chef

Nur nicht auf Seehofers Facebookseite. Da regte sich, wenn auch meist hinter Internetpseudonymen versteckt, ein rechter Rand. Schwer identifizierbar, ob nun von CSU-Sympathisanten oder nicht. Verrat, Verarsche, Verlust von Rückgrat wurden Seehofer vorgeworfen, weil der jetzt doch auf Gemeinsamkeit mit und hinter Angela Merkel plädiert.

"Ich bin jetzt keiner, der jeden Tag im Internet rumklickt. Das ist ein Punkt, der mich überhaupt nicht bewegt." Horst Seehofer, Ministerpräsident Bayern und CSU-Chef

Regt sich da etwa gefährlicher Widerstand an der CSU-Basis gegen einen CSU-Bundestagswahlkampf mit Kanzlerkandidatin Angela Merkel? Ist es das, was der ehrgeizige Markus Söder mahnend in die Runde wirft?

"Es bleibt noch eine Menge Überzeugungsarbeit. Das spürt man an den Reaktionen der Basis und das ist letztlich auch die Chance für die Kanzlerin selbst, die Herzen wieder zurückzuerobern." Markus Söder, Heimatminister

Mehr auf Linie ist da schon Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, Vorsitzende des einflussreichsten und mitgliederstärksten CSU-Bezirksverbandes Oberbayern.

"Alle wissen, dass wir nur gemeinsam auch vernünftig gewinnen können. Es gilt hier wirklich, dass wir nur gemeinsam stark sein können. Der Gegner heißt Rot-Rot-Grün und nicht die CDU." Ilse Aigner, Wirtschaftsministerin Bayern

Ein gewichtiger Befürworter der geplanten gemeinsamen Unionsstrategie für den anstehenden Bundestagswahlkampf ist auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, Chef der CSU in Mittelfranken.

"Ich glaube, dass wir beim Thema der inneren Sicherheit weitestgehende Übereinstimmung zwischen CDU und CSU haben. Wir wollen, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt und nicht eine Rot-Rot-Grüne Bundesregierung regiert." Joachim Herrmann, Innenminister Bayern

Die Linie ist klar: Bei innerer Sicherheit, Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik gibt es so viel Deckungsgleichheit zwischen CSU und CDU, dass der weiter ungelöste Dissens einer Obergrenze beim Flüchtlingszuzug offen bleiben kann, ohne die Gemeinsamkeit der Unionsschwestern zu verhindern.

"Wir haben uns jetzt für diese Gemeinsamkeit entschieden und gleichzeitig für die Aufrechterhaltung unserer Positionen. Und unsere Positionen werden wir im Wahlkampf sehr deutlich machen und sie sind dann auch eine Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung. Dabei bleibt es." Horst Seehofer, Ministerpräsident Bayern und CSU-Chef

Sprich: der Obergrenzenstreit zwischen Seehofer und Merkel bleibt außen vor, wird aber hervorgeholt, wenn nach der Wahl die Union eine neue Bundesregierung führen kann und ein Regierungsprogramm bestimmt. Seehofers Beteuerung "mit uns aber nur mit Obergrenze" ist auch ein Signal an potentielle Wähler rechts der Mitte, damit auch potentielle AfD-Sympathisanten die Signale der CSU vernehmen.