Prinzessin Leia aus "Star Wars" Trauer um Carrie Fisher

Berühmt war sie vor allem wegen einer Rolle: als Prinzessin Leia in "Star Wars". Nun ist die Schauspielerin Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren gestorben.

Fisher hatte vor wenigen Tagen bei der Rückkehr von London nach Los Angeles noch im Flugzeug eine Herzattacke erlitten. "Die Welt hat sie geliebt", heißt es in einem Statement ihrer Tochter Billie Lourd, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet.

Der Herzinfarkt hatte sich etwa 15 Minuten vor der Landung in Los Angeles ereignet. Sanitäter machten nach der Landung der Maschine Wiederbelebungsversuche. Nach Angaben der Fluggesellschaft United Airlines hatten die Flugbegleiter Alarm geschlagen, weil eine Passagierin in der Luft das Bewusstsein verloren hatte und auf Maßnahmen an Bord "nicht reagierte".

Rückkehr in die Paraderolle

Fisher war als 19-Jährige durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Serie bekannt geworden. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer Paraderolle auf die Leinwand zurück. Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds (84) und des Sängers Eddie Fisher (1928-2010) spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers" und "Harry und Sally" mit.

Erfolg hatte Fisher auch als Autorin von Büchern, in denen sie schonungslos über eigene Kämpfe gegen Sucht und psychische Leiden berichtete. Erst vor kurzem warb Fisher für ihr neues Werk "The Princess Diarist". Darin enthüllt sie, dass sie am "Star Wars"-Set mit ihrem Kollegen Harrison Ford eine Affäre gehabt habe.

