Festnahme nach BVB-Attentat Tatmotiv: Habgier

Die Festnahme durch Spezialkräfte der GSG 9 fand im Raum Tübingen statt. Laut Generalbundesanwaltschaft wird dem Tatverdächtigen Sergej W. versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. An den Ermittlungen die nun zur Festnahme führten, waren mehrere hundert Beamte des Bundeskriminalamtes sowie der nordrhein-westfälischen und der baden-württembergischen Polizei beteiligt.

Täter wollte offenbar BVB-Aktienkurs manipulieren

Laut Bundesanwaltschaft hat der Beschuldigte am 11. April - dem Tag des Anschlags gegen den BVB-Bus - 15.000 Verkaufsoptionen für 78.000 Euro in Bezug auf die BVB-Aktie erworben. Die Papiere hätten eine Laufzeit bis zum 17. Juni gehabt. Der Kauf wurde demnach über einen Online-Anschluss des Mannschaftshotels abgewickelt. Der Beschuldigte habe die Papiere über einen Anfang April 2017 aufgenommenen Verbraucherkredit finanziert, hieß es.

Der Screenshot von der Website von Borussia Dortmund zeigt den Kursverlauf der BVB-Aktie vom Tag des Anschlags bis zum 20. April.

Er spekulierte mit sogenannten Put-Optionen auf fallende Kurse - je höher der Kursverlust, desto höher sein Gewinn. Wären durch den Anschlag mehrere Spieler schwer verletzt oder sogar getötet worden, hätte dies wohl zu einem Absturz der Aktie geführt. Der Kauf der Verkaufsoptionen erfolgte demnach über die IP-Adresse des Hotels "L'Arrivée", wo die Mannschaft von Borussia Dortmund gastierte.

W. hatte sich dort bereits am 9. April einquartiert - in einem Dachgeschosszimmer mit Blick auf den späteren Anschlagsort.

Professionelle Sprengsätze und falsche Fährten

Bei der Explosion war der BVB-Verteidiger Marc Bartra durch Metalsplitter verletzt worden. Es hätte aber noch wesentlich schlimmer ausgehen können: Die drei Sprengsätze waren über eine Länge von zwölf Metern in einer Hecke entlang der Fahrstrecke des Mannschaftsbusses angebracht. Die Wirkung der Sprengsätze war auf den Bus ausgerichtet. Die Zündung erfolgte nach derzeitigem Erkenntnisstand für jeden Sprengsatz separat über eine funkausgelöste elektrische Schaltung. "Die Sprengsätze wurden zeitlich optimal gezündet", hieß es. Sie waren mit Metallstiften bestückt. In der Kopfstütze des zweiten Sitzes in der hinteren Reihe des Busses wurde einer der in den Sprengsätzen verbauten Metallstifte gefunden; ein anderer in einer Entfernung von 250 Meter.

Unmittelbar nach dem Anschlag waren mehrere offenbar allesamt gefälschte Bekennerschreiben mit angeblich rechts- und linksextremer sowie islamistischer Urheberschaft aufgetaucht. Die Polizei hatte zunächst vor allem in Richtung eines islamistischen Anschlags ermittelt und zwei Iraker vorübergehend festgenommen. Zugleich hatte sie betont, dass in alle Richtungen ermittelt wird.