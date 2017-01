Regionalverkehr auf dem flachen Land Kein Bus nirgends

Die Busfahrt auf dem Land kann zur Odysee werden. Wer von einem Landkreis in den anderen will, landet im Nirwana. Denn die Landkreise stimmen die Fahrpläne oft nicht ab. Der Landkreis Wunsiedel will jetzt seinen Busverkehr neu aufstellen – kocht aber wieder sein eigenes Süppchen.

Am Bahnhofsvorplatz von Marktredwitz gibt es viele Bussteige. Allerdings nicht so viele Busse. Die wenigen wartenden Passagiere fahren nur sehr selten mit dem Bus. Zufrieden mit dem Regionalverkehr sind sie nicht unbedingt. Das Problem ist, dass fast niemand daran denkt, dass man hier auf dem Land überhaupt Bus fahren kann. Es gibt auch so gut wie keine Reklame, und die Buslinien sind vor allem auf Schüler abgestimmt, darüber hinaus läuft nicht allzu viel. Da ist Luft nach oben:

"Man muss natürlich immer versuchen, alles besser zu machen. Und deswegen wollen wir jetzt auch eine Studie in Auftrag geben, um für den gesamten Nahverkehr – Schule, Arbeit, Radtransport – ein Konzept zu entwickeln für die nächsten Jahrzehnte." Karl Döhler, Landrat von Wunsiedel

Jeder sein Süppchen

Wunsiedel macht allerdings ein Konzept rein für den eigenen Landkreis. Schließlich arbeitet im Osten Oberfrankens noch immer jeder Landkreis für sich: Neben Wunsiedel plant auch Tirschenreuth seinen eigenen Verkehr, und in Hof sind sogar Stadt und Landkreis noch getrennt. Nur Bayreuth ist dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) beigetreten. Das wäre im Prinzip auch eine Option für den Kreis Wunsiedel, findet Landrat Döhler. Aber seine Kollegen ziehen nicht mit, sagt er:

"Es kommt eben wirklich darauf an, dass die Regionen insgesamt mit dabei sind. Wir als einzelner Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, ohne Hof und Tirschenreuth, das macht wenig Sinn." Karl Döhler, Landrat von Wunsiedel

Kleinstaaterei beim Nahverkehr

Gerd Weibelzahl vom ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland ärgert sich über die Kleinstaaterei beim Nahverkehr in Bayern. In fast allen Bundesländern gibt es überall im Land Verkehrsverbünde, die sich vor allem auch um die Koordination von Regionalbussen mit dem Bahnverkehr kümmern. In Bayern dagegen: Große weiße Flecken, nicht nur in Oberfranken, und damit ein Wildwuchs bei den Fahrscheinen:

"Im Schienenverkehr haben wir inzwischen 50 verschiedene regionale Tarife. Früher waren es 25. Keiner weiß mehr, welches Ticket wo gilt. EgroNet Ticket, Servus Ticket, und so weiter – ein solches Durcheinander gibt es in anderen Bundesländern nicht. Wir brauchen in Bayern ähnlich flächendeckende Verbünde, die diese Koordinationsfunktion wahrnehmen. Da sind wir absolut rückständig." Gerd Weibelzahl, Verkehrsclub Deutschland

Hochfranken-Tarif mit Schönheitsfehler

Eine Koordinationsstelle zwischen den oberfränkischen Landkreisen gibt es nicht. Immerhin: Seit einem Jahr haben der Landkreis Wunsiedel und Stadt und Landkreis Hof nach Jahrzehnte währender Diskussion immerhin ein gemeinsames Tarifsystem, den "Hochfranken-Tarif". Doch der hat Schönheitsfehler: Denn in der größten Stadt des Gebiets, in Hof, kann man noch immer keine Hochfranken-Fahrscheine kaufen. Nur eine Frage der Zeit, hieß es anfangs, aber jetzt meint der Hofer Stadtwerke-Chef Jean Petrahn: Die Fahrschein-Computer umprogrammieren lohne sich nicht.

"Wenn jemand mit dem Bus irgendwo hin möchte, dann muss er halt zwei oder bei einer komplizierten Verbindung drei Tickets erwerben. Aber es ist nicht eine einzige Beschwerde darüber gekommen. Also: Das Problem ist im Moment nicht wirklich da." Jean Petrahn, Chef der Hofer Stadtwerke

"So lange sich keiner beschwert, passt´s scho." Klingt ziemlich oberfränkisch - aber nicht wie eine neue Vision für den Regionalbusverkehr.