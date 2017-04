Explosion in Dortmund Anschlag auf BVB-Mannschaftsbus

Kurz vor dem Fußball-Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco sind am Bus der Dortmunder Mannschaft drei Sprengsätze explodiert. Ein BVB-Spieler ist verletzt. Das Spiel wurde abgesagt und auf morgen verschoben.

Der Bus war gerade auf dem Weg ins Stadion. Borussia Dortmund sprach von einer "Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel". Die Spieler seien "in Sicherheit". Es bestehe "keine Gefahr im und am Stadion". Der BVB-Bus wurde nach Vereinsangaben an zwei Stellen beschädigt. Eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dabei handelt es sich um den 26-jährigen BVB-Verteidiger Marc Bartra. Das bestätigte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

Nach Angaben der Polizei waren die Sprengsätze an der Straße deponiert. Die Beamten seien "mit starken Kräften vor Ort", twitterte die Dortmunder Polizei. Die Lage sei "noch unklar". Die Dortmunder sollten ab 20.45 Uhr das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den AS Monaco bestreiten. Um 20.30 Uhr wurde entschieden: Die Partie wird nicht angepfiffen. Sie wird morgen um 18.45 Uhr nachgeholt. Im Stadion informierte Stadionsprecher Norbert Dickel die Fans über die Situation.