Arbeit 4.0 Bundesagentur will lebensbegleitend beraten

Digitalisierung, Industrie 4.0: Was die Arbeitswelt der Zukunft bringt, ist vielfach noch unklar. Sicher scheint, dass die Anforderungen an Wissen und Können steigen werden. Die Bundesagentur für Arbeit will ihre Kunden dabei unterstützen.

"Lebensbegleitende Berufsberatung“ - so heißt ein Projekt, das demnächst in drei Arbeitsagenturen versuchsweise an den Start geht. Nicht nur Schul- oder Studienabgänger, und vor allem nicht nur Arbeitslose sollen die Dienste der Berufs- und Arbeitsberater in Anspruch nehmen können, sondern jeder, der - auch im fortgeschrittenen Alter - einen Berufswechsel, eine Umschulung oder Zusatzqualifizierung erwägt.

"Wir tasten uns sozusagen ran: Was können wir wirklich leisten? Und mit diesen Pilotversuchen vor Ort sind alle beteiligt - die Kammern, die Arbeitgeber, die Menschen und wir werden sehen, wie’s läuft." Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit

Die Pläne sehen nicht alle positiv

Auf Arbeitgeberseite jedoch löst das Vorhaben Argwohn aus. Zumal Bundesarbeitsministerin Nahles aus Deutschlands größter Behörde gerne eine Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung machen würde. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter warnte sogleich, eine staatliche Zentralanstalt für Weiterbildung, das sei Planwirtschaft pur.