Haushalt 2016 Bund schafft dritten Überschuss in Folge

Trotz hoher Flüchtlingskosten hat der deutsche Staat im vergangenen Jahr zum dritten Mal nacheinander einen Milliardenüberschuss erzielt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nahmen Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen zusammen 19,2 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Das Bundesfinanzministerium beziffert das Plus für den Bund allein mit 6,2 Milliarden Euro.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will den unerwarteten Geldsegen in die Schuldentilgung stecken. Wie sein parlamentarischer Staatssekretär Jens Spahn dem Bayerischen Rundfunk sagte, will das Ministerium dem Parlament einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

Angesichts eines Schuldenberges von 1,3 Billionen wird die Tilgung die Gesamtsituation nicht durchgreifend verändern, für Spahn hat sie aber großen symbolischen Charakter: Es sei historisch einmalig und weltweit einmalig, dass ein Land dieser Größe einen solchen Überschuss vorweisen könne.

"Wir investieren mehr, wir können auch die Menschen steuerlich entlasten und gleichzeitig keine neuen Schulden machen. Dieser Dreiklang gelingt und das ist ein Signal von Solidität, das wichtig ist, für Deutschland, aber auch für Europa." Jens Spahn, Finanzstaatssekretär

Die Gründe für die gute Finanzentwicklung sind vielfältig: die robuste Konjunktur, die geringen Zinskosten, ein höher als eingeplanter Bundesbank-Gewinn, aber auch geringere Ausgaben, weil für Investitionen vorgesehenes Geld nur zum Teil abgerufen wurde.

Während der Vorschlag des Schuldenabbaus in den Reihen der Union Zuspruch findet, will die SPD das Geld lieber investieren. Ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Carsten Schneider sagte, es müssten nun mehr Mittel in Schulen und Straßen fließen.

"Auch angesichts von null Zinsen, die der Staat derzeit zahlen muss, sichert uns das auch langfristig eine gute Infrastruktur und auch zukünftige Arbeitsplätze." Carsten Schneider, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender

Ähnlich äußerte sich die Opposition.

"Es geht jetzt darum, in die Zukunft zu investieren. Wir haben große Probleme bei bezahlbarem Wohnraum in Deutschland, wir müssen in Klimaschutz investieren und auch Familien müssen unterstützt werden." Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen

Im Finanzministerium stoßen diese Rufe auf wenig Begeisterung. Die geringeren Ausgaben des Bundes, so der parlamentarische Staatssekretär Spahn, seien schließlich auch dadurch zustande gekommen, dass für Investitionen geplantes Geld nicht abgerufen wurde.

"Im Moment scheitern Bauprojekte in Deutschland nicht am Geld. Es scheitert an der Umsetzung, dass Planungsprozesse zu lange dauern, dass zum Teil das Personal gar nicht da ist, um die Planung vor Ort in den Kommunen und den Ländern zu machen." Jens Spahn, Finanzstaatssekretär

Da, so Spahn weiter, seien nun alle Beteiligten aufgerufen, Prozesse zu beschleunigen.

Statt Schuldentilgung oder Investitionen lieber geringere Steuern – das fordern unter anderem der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU), der SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs oder auch die FDP. „Wir sollten den Bürgern wieder etwas zurückgeben“, sagte beispielsweise Söder der "Bild"-Zeitung. Eine derartige Debatte, so heißt es im Finanzministerium knapp, sei derzeit nicht sinnvoll.

Nach den geltenden Regeln müsste der Etat-Überschuss automatisch in die bereits gebildete Rücklage für die Finanzierung von Flüchtlingskosten fließen. Deren Höhe liegt derzeit bei etwa 12,8 Milliarden Euro, nachdem die Rücklage im vergangenen Jahr gar nicht angegriffen werden musste.