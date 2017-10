Bund der Steuerzahler - Schwarzbuch 2017 Von blinden Fenstern, fehlenden Klos und großer Reiselust

JVA Stadelheim: Der Praxistest ging in die Hose Eigentlich sollte der neue Hochsicherheitstrakt in der JVA sparen helfen: Teure Gefangentransporte durch München wären passé, so die Idee. Zur Eröffnung im September 2016 bezeichnete Bayerns Justizminister den Sitzungssaal als „einzigartigen Justizbau“. Einzigartig vor allem deshalb, weil er er schon am ersten Verhandlungstag vom Vorsitzenden Richter für verhandlungsuntauglich erklärt wurde: Die eingebauten Toiletten reichen nur für sechs Angeklagte, beim ersten Prozess standen aber zehn mutmaßliche Terroristen vor Gericht.