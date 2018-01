Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Langenaltheim stimmt gegen Bürger-Solarpark

Im Streit um den geplanten Bau eines Bürger-Solarparks haben sich die Einwohner von Langenaltheim (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) am heutigen Sonntag klar gegen das Projekt ausgesprochen. Der Bürgermeister will die Solarpark-Idee nun ganz aufgeben.

Bei einem Bürgerentscheid in Langenaltheim in Mittelfranken stimmten rund zwei Drittel (66,3 Prozent) der Wähler mit "Nein" und nur ein Drittel (33,7 Prozent) mit "Ja". Bürgermeister Alfred Maderer (Freie Wähler) zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht. Er sprach gegenüber dem Bayerischen Rundfunk von einer gleichermaßen "vertanen Chance" für Langenaltheim und die Energiewende.

Im Mai hatte der Gemeinderat mit großer Mehrheit für den 12 Hektar großen Bürger-Solarpark gestimmt. Langenaltheim liegt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Fläche noch besonders naturbelassen

Die "Bürgerinitiative Langenaltheim zum Erhalt unserer Natur" kritisierte jedoch den gewählten Standort in der "Unteren Lohr", einem Wiesengebiet südlich von Langenaltheim. Schließlich sei die Fläche hier noch besonders naturbelassen.

Pläne sollen begraben werden

Nach dem klaren Votum der Bürger sagte Bürgermeister Maderer, die Gemeinde werde die Planungen für einen Bürger-Solarpark nun wohl begraben und keinen alternativen Standort suchen. Grund sei auch, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren bereits zwei Mal mit den Planungen für einen Bürger-Solarpark gescheitert war. Die Wahlbeteiligung des heutigen Bürgerentscheids lag bei 62,7 Prozent.