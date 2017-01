Brexit im Parlament Debatte über Einstieg in den Ausstieg

Der Supreme Court

Die Historiker streiten noch, ob dies der kürzeste Gesetzentwurf der britischen Geschichte ist: Das Parlament soll Premierministerin Theresa May grünes Licht dafür geben, nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages der EU die Absicht des Vereinigten Königreichs mitzuteilen, die Union zu verlassen.

Ein Satz nur, und doch von so großer Tragweite für Großbritannien wie kaum ein anderer. Es gebe jetzt kein Zurück mehr, das hatte Brexit-Minister David Davis den Abgeordneten bereits in der vergangenen Woche mit auf den Weg gegeben:

"So there can be no going back. The point of no return was passed on june 23.rd last year." David Davis

Aber nicht nur die regierenden Konservativen wollen die Entscheidung der Briten für den Brexit respektieren und umsetzen, sondern auch Labour. Die größte Oppositionspartei steckt in einem Dilemma: Zwar waren fast alle Labour-Abgeordneten gegen den EU-Austritt, doch das Gros der Labour-Wahlkreise war dafür. Keine Brexit-Blockade durch uns im Parlament, gibt Parteichef Jeremy Corbyn als Devise aus.

Strenger Fraktionszwang bei Labour

Gegen Steuerdumping nach dem Brexit - Labour-Chef Jeremy Corbyn

Um potenzielle Abweichler zu disziplinieren, hat Corbyn sogar eine ungewöhnlich scharfe Variante des Fraktionszwangs angeordnet; wer sich daran hält und wer nicht, wird sich spätestens morgen zeigen, bei der ersten Abstimmung über den Gesetzentwurf – bevor der in die Ausschüsse wandert. Labour will dafür streiten, das Parlament während der Verhandlungen mit den EU-Partnern stärker einzubinden. Der liberaldemokratische Parteichef Tim Farron wiederum pocht darauf, dass Regierungschefin May kein Mandat für einen wirtschaftlich harten Brexit habe.

Zweiter Volksentscheid gefordert

Angus Robertson fordert eine Abstimmung über das Ergebnis

Die Briten sollten deshalb in einem zweiten Volksentscheid über den Brexit-Deal abstimmen, so seine Forderung. Auf Krawall sind auch die Abgeordneten der Schottischen Nationalpartei SNP in Westminster gebürstet, die voraussichtlich gegen den Brexit-Startschuss stimmen werden – wollten doch die Schotten mehrheitlich in der EU bleiben. Der SNP-Fraktionschef Angus Robertson erinnerte May an den Kompromissvorschlag der Regionalregierung in Edinburgh; danach soll Schottland die Chance erhalten, zumindest im europäischen Binnenmarkt zu bleiben:

Ohne Konservative Überläufer geht nichts

Ob sich die Opposition mit all ihren Forderungen und Wünschen in diesem Gesetzgebungsverfahren durchsetzt, ist fraglich – denn dafür bräuchte sie etliche Überläufer von den Konservativen. Doch dort regen sich bislang keine Widerständler in nennenswerter Zahl. Kenneth Clarke allerdings, einst Minister unter Margaret Thatcher, will sich nicht damit abfinden, dass das Parlament am Ende nur die Wahl hat zwischen irgendeinem Brexit-Deal und keinem Deal mit anschließendem Chaos.

Nach der Unterschrift der Queen beginnt die Trennungszeit

Die Regierung setzt darauf, den eng getakteten parlamentarischen Zeitplan einzuhalten: Nach der zweiten Lesung heute und morgen folgen nächste Woche die Beratungen in den Ausschüssen sowie die dritte Lesung mit abschließender Abstimmung im Unterhaus. Nach den Parlamentsferien Mitte Februar geht es dann im Oberhaus ebenfalls im Schnellverfahren weiter, und am Ende muss noch die Unterschrift der Queen das Gesetz über den Brexit-Beginn besiegeln. Erst danach kann Premierministerin May die Trennungszeit in Brüssel einläuten.