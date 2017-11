Breitbandausbau High-Speed geht auch über Klingeldraht

Ohne schnelles Internet ist man aus der Welt. Bei einem Anschluss von unter einem Megabit pro Sekunde geht kaum noch was. Selbst eine Mail zu verschicken, wird zu einer harten Geduldsprobe, jedenfalls wenn Fotos, geschossen mit einer hochauflösenden Handykamera, dranhängen. Ein paar wenige Megabit reichen auch nicht. Da macht das Surfen keinen Spaß, weil es ewig dauert, bis eine Seite sich aufbaut. Und an Betriebssystem-Updates - die einige Gigabyte groß sein können – ist da gar nicht zu denken.

„Superschnelle“ 56 Kilobit

Wieso hat das früher eigentlich geklappt, fragt man sich da doch, als es ein - als superschnell vermarktetes - US-Robotics-Modem auf 56 Kilobit pro Sekunde brachte und ein ISDN-Anschluss auf 64 Kilobit. - Damals waren Digitalkameras mit einer Million Bildpunkte halt noch eine Sensation. Heute hat selbst die Handy-Zweit-Kamera mehr, die für die Selfies. Und eine Web-Seite besteht heute nicht mehr nur aus Text und Bildern. Sondern es kommen Videos und Flash-Animationen hinzu sowie Programm-Scripte, die aufwändige Werbebanner einblenden. Dieser ganze digitale Wust muss zum Browser des Surfers transportiert werden.

Ruckelfreies Internet-Fernsehen

Wer nicht nur mailen und surfen will, sondern auch noch fernsehen übers Internet, der braucht, damit die Bilder nicht ruckeln, 16 Megabit pro Sekunde. Das ist der einschlägige Wert für IPTV. Und weil in einem Haushalt oft verschiedene Personen unabhängig von einander im Netz unterwegs sind, spricht man heute üblicher Weise erst bei 30 Megabit pro Sekunde von schnellem Internet.

Der aufgebohrte Telefonanschluss

Aber soviel geht problemlos über die dünnen Drähte, an denen seit vielen Jahrzehnten das Telefon hängt. Sie werden dann zum digitalen Teilnehmeranschluss, englisch: DSL, Digital Subscriber Line. So ein Teilnehmeranschluss mit sehr hoher Geschwindigkeit, VDSL2, Very High Speed Digital Subscriber Line, beginnt bei 50 Megabit. Und wenn der Telekommunikationsanbieter dafür sorgen kann, dass sich die einzelnen Teilnehmeranschlüsse nicht stören – man spricht dann von Vectoring – sind es 100 Megabit. Lediglich diesen grauen Kästen, die man gelegentlich am Straßenrand sieht, die müssen beim schnellen Internet nah an der Wohnung sein, die angeschlossen ist. Größer als ein paar wenige Kilometer darf bei VDSL die Entfernung nicht sein, bei VDSL2 mit Vectoring ein paar hundert Meter. Kabelverzweiger nennen Fernmeldetechniker alter Schule die grauen Kästen. Der moderne Ausdruck dafür ist DSLAM, was für Digital Subcriber Line Access Multiplexer steht. Zwischen DSLAM und Wohnung liegen dünne Kupferdrähte. Dahinter geht’s meist mit Glasfaser weiter.

Kupferdrähte sind schon da

Natürlich kann man auch Wohnungen direkt mit Glasfasern anbinden. Hier beginnen die Übertragungskapazitäten bei einem Gigabit. Das Problem ist nur: Die Glasfasern muss man meist erst vergraben. Das Kupfer hingegen liegt schon in der Erde.

Wirtschaft will Glasfaser

Und schließlich ist es noch möglich, Wohnungen über Fernsehkabel mit schnellem Internet – um die 200 Megabit pro Sekunde - zu versorgen. Aber die entsprechenden dicken Kupferkoaxialkabel sind meist nur in dicht besiedelten Gebieten verlegt worden. Auf dem Land liegt dünnes Kupfer, das man mit einem DSLAM auf Trapp bringen kann. Oder man nimmt besser gleich Glasfaser. Auf Letzteres dringt vor allem die Wirtschaft. Denn der Kapazitätsbedarf von Firmen liegt in der Regel über dem von Privathaushalten. Und die Digitalisierung der Wirtschaft hat gerade erst begonnen.