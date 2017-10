Schulz ist dafür, CSU und CSU sind dagegen Braucht Deutschland einen muslimischen Feiertag?

SPD-Chef Schulz zeigte sich vom Vorschlag des Bundesinnenministers überrascht. Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Hildesheim sagte Schulz wörtlich: "Herr de Maizière ist ja sonst in dieser Hinsicht nicht der Fantasievollste."

Martin Schulz, SPD

De Maizière hatte sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wolfenbüttel offen dafür gezeigt, in bestimmten Regionen Deutschlands muslimische Feiertage einzuführen. Allerheiligen sei auch nur dort Feiertag, wo viele Katholiken lebten, erklärte er.

"Wo es viele Moslems gibt, warum kann man nicht auch mal über einen muslimischen Feiertag nachdenken?" Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU)

Er war dafür aus den Reihen der Union heftig kritisiert worden. Allerdings hatte de Maizière auch betont: "Generell sind unsere Feiertage christlich geprägt, und das soll auch so bleiben."

Kritik von CDU- und CSU-Politikern

Alexander Dobrindt, CSU

So lehnt neue CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Vorstoß de Maizières ab. In einem Zeitungsinterview sagte er, das christliche Erbe sei "nicht verhandelbar". Für ihn komme es nicht in Frage, Islam-Feiertage in Deutschland einzuführen. Auch CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach äußerte sich kritisch. Jeder könne nach seiner Facon selig werden. Er sehe keinen überzeugenden Grund dafür, warum es nicht-christliche Feiertage geben sollte.

"Wir haben eine christlich-jüdische religiöse Prägung, keine islamische." Wolfgang Bosbach, CDU-Innenexperte

Auch der Innenexperte der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), äußerte sich kritisch: "Deutschland ist über Jahrhunderte durch die christliche Tradition geprägt und bestimmt worden", so Mayer. Daran habe sich bis heute nichts geändert. "Im Übrigen gilt: Dass der Islam zu Deutschland gehört, lässt sich historisch durch nichts belegen und ist auch heute nirgendwo zu erkennen."

Bessere Integration durch einen Feiertag?

Für CSU-Vize und Europapolitiker Manfred Weber stehen Feiertage vor allem für die religiöse Prägung eines Landes, nicht für einzelne Bevölkerungsgruppen. Er glaube nicht daran, dass die Integration von Muslimen durch eigene Feiertage besser gelingt. Damit bezog Weber sich darauf, dass de Maiziere vorgeschlagen hatte, den Feiertag nur in den Teilen Deutschlands einzuführen, in denen besonders viele Muslime leben. Ähnlich wie der Feiertag Allerheiligen am 1. November, auch nur in katholisch geprägten Ländern ein gesetzlicher Feiertag ist.

Lob vom Zentralrat der Muslime

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime

Zuspruch bekam der Innenminister allein vom Zentralrat der Muslime in Deutschland. Für ihren Vorsitzenden Aiman Mazyek könnte ein solcher Feiertag nicht nur deutlich machen, dass Muslime Teil der Gesellschaft sind, sondern, dass es Verständnis untereinander für ein gutes und friedliches Zusammenleben gibt. Ramadan oder das Opferfest böten sich an. Auf Twitter kritisierte der Zentralratsvorsitzende die Debatte über einen solchen Feiertag als "Farce". Bereits 2013 hatten sich der Zentralrat und später auch die Türkische Gemeinde für die Einführung eines muslimischen Feiertages in Deutschland ausgesprochen.

Bisher neun Feiertage in allen Bundesländern

Die Anzahl der Feiertage variiert in Deutschland je nach Bundesland. Neun Feiertage gelten in allen Bundesländern einheitlich: Neujahrstag (1. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Arbeit (1. Mai), Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) sowie der erste und zweite Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember). In Hamburg und Bremen gibt es bereits gesetzlich anerkannte muslimische Feiertage, die jedoch nicht arbeitsfrei sind.