BR-Radltour 2017 Von Mittelfranken in die Allgäuer Alpen

Sie führt vom Fränkischen Seenland durch Schwaben hinein in die Allgäuer Alpen. "Wir er-fahren Bayern mal wieder in seiner ganzen Vielfalt", sagt BR-Tour-Direktor Markus Riese, "und wir kommen mit dem BR auch in Regionen, wo wir nicht immer so präsent sind."

Im Detail sieht die Strecke folgendermaßen aus:

Start ist am 30. Juli in Gunzenhausen im Fränkischen Seenland. Erster Bürgermeister Karlheinz Fitz: "Toll, dass wir wieder mal dabei sein dürfen. Wir machen sehr gern mit."Etappe zwei führt nach Nördlingen, wo die größte und populärste Hörer-Aktion des BR vor genau zehn Jahren letztmals Station gemacht hat. Gersthofen ist Ziel der dritten Etappe. Danach rollt das Peloton um Augsburg herum nach Landsberg.Teilstück Nummer vier führt auf schwäbischen Landstraßen westlich nach Memmingen. Bürgermeisterin Margaretha Böckh: "Wir sind total begeistert. Die Radltour begrüßen zu dürfen, ist für uns eine große Ehre." Die Schlussetappe führt schnurstracks Richtung Süden mitten hinein in die Allgäuer Alpe. Sonthofen ist am Spätnachmittag des 4. August Ziel der 28. BR-Radltour.

BR-Radltour 2017

Schwitzen, Radeln, Feiern auch 2017

Insgesamt sind rund 480 Kilometer zu radeln. BR-Streckenchef Wolfgang Slama beschreibt den Charakter der Tour so: "Es ist deutlich leichter als die Fahrt 2016 über die Berge des Bayerischen Waldes. Mit ausreichend Training vorher ist das gut zu schaffen." Die Reaktion der 600 Gäste bei der Präsentation im Münchner Hofbräuhaus ist denn auch sehr posititv: "Ein Traum. Wunderbar, endlich mal wieder ins Allgäu! Hauptsache dabei sein - egal wo es hin geht."

Übernachtet wird wie immer in Massenquartieren. Jeden Abend sind große Open-Air Konzerte angesagt. Eintritt frei. Begleitet wird das Peloton von der Bayerischen Polizei, vom THW und ASB. Die Teilnahmegebühr beträgt etwa 300 Euro. Ab Ostern kann man sich für einen der etwa 1.100 Startplätze bewerben. Die Teilnehmer werden Mitte Mai ausgelost.