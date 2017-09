Bombenentschärfungen in Frankfurt und Koblenz Evakuierung von 80.000 Menschen

In Koblenz ist eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Die etwa 21.000 Anwohner können zurück in ihre Wohnungen. In Frankfurt am Main steht morgen die größte Evakuierung der Nachkriegsgeschichte an.