Brand in München, Beschlagnahme in Lichtenfels Böller und Raketen beschäftigen Polizei schon vor Silvester

Am Tag vor Silvester haben Feuerwerkskörper zu ersten Schäden in Bayern geführt. In München setzte eine Rakete ein Zimmer in Brand. In Aschaffenburg wurde ein Supermarkt-Gebäude beschädigt.

Die Feuerwerksrakete, die in München ein Zimmer in Brand steckte, wurde von einem gegenüberliegenden Gebäude aus abgeschossen. Die Rakete flog quer durch die Luft und durchbrach die Fensterscheibe des Zimmers, gab die Polizei bekannt. Die Bewohner konnten sich demnach noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, ihre Wohnung ist aber vorerst unbewohnbar. Durch den Brand am Freitagabend entstand an Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Supermarkt-Gebäude beschädigt

Im unterfränkischen Aschaffenburg haben mehrere bislang unbekannte Täter unter dem Vordach eines Supermarkts eine Feuerwerksbatterie gezündet. Die Überdachung wurde durch die Funken stark beschädigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr musste mit einem Löschzug anrücken. Über die Höhe des Schadens konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.

Böller beschlagnahmt

Eine Polizeistreife konnte in der Fußgängerzone von Lichtenfels in Oberfranken die lauten Explosionen von Böllern gar nicht überhören. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fanden die Beamten am Freitagabend bei der Kontrolle dreier Männer im Alter von 17 und 20 Jahren weitere Böller und beschlagnahmt diese.