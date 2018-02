Floristenhandwerk Blumenläden sterben langsam aus

Am 14. Februar ist Valentinstag - und bei den Floristen sollten spätestens jetzt schon die Kassen klingeln. Doch das Geschäft mit den Blumen läuft seit Jahren zäh, zumindest bei den Fachhändlern. Und das, obwohl die Leute heute genausoviel Geld für Blumen ausgeben wie noch vor einigen Jahren: 37 Euro pro Kopf für Schnittblumen und insgesamt drei Milliarden Euro im Jahr.

Floristen leiden unter dem Preiskampf

Tulpen vom Discounter für nicht einmal zwei Euro – das sind Preise, bei denen Blumenfachhändler schon lange nicht mehr mithalten können. Für die Blumenhändler harte Konkurrenz. Abheben können sich die Floristen zwar immer noch mit kreativen Sträußen und Gestecken zu Hochzeiten oder Todesfällen. Vielen Kunden ist der Weg ins Fachgeschäft trotzdem zu weit.

"Diese Idee des Konsumenten, dass er nur noch One-Shops haben möchte und dort alles erledigen, ist eine Komfortzone, die uns auch wieder Probleme macht." Barbara Storb vom Floristenverband Bayern

Alles in einem Laden kaufen, Obst, Milch und eben auch Blumen. Tausende Fachgeschäfte mussten so in den vergangenen zehn Jahren dicht machen. Nach Angaben des Floristenverbands Bayern gab es 2005 noch rund 15.000 Blumenfachgeschäfte in Deutschland, heute sind es gut ein Drittel weniger.

Die Azubis bleiben weg

Und nicht nur die Kunden bleiben weg - am Nachwuchs mangelt es auch. Wollten zur Jahrtausendwende noch 9.000 junge Menschen zum Floristen ausgebildet werden, sind es heute nur noch rund 3.000. Davon 500 in Bayern. So sieht es nicht gut aus für die Zukunft eines ganzen Berufsstandes.

Der Floristenverband Bayern setzt auf Werbung für die Ausbildung. Hier wolle man die jungen Leute mit der Schönheit des Berufes locken. Dass es beim Floristsein eben nicht nur darum geht, sich die Hände schmutzig zu machen, sondern einen Beruf zu erlernen, bei dem sich die Azubis kreativ voll ausleben können.