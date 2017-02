Bitkom-Umfrage Mangelnde Fähigkeiten im Umgang mit Fake News

Bewusste Falschmeldungen, so genannte "Fake news", werden zunehmend zum Problem. Über das Internet lassen sie sich millionenfach per schnellem Klick verbreiten. Richtigstellungen, Dementis, Faktenchecks dauern ihre Zeit und haben oft auch nicht die gleiche Reichweite.

Das hat eine breite Diskussion ausgelöst, auch mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl und die Frage, was man gegen eine irreführende Beeinflussung von Wählern tun kann. Der Branchenverband Bitkom hat in einer Umfrage untersucht, wie sich User im Netz und vor allem in sozialen Netzwerken informieren und welche Erfahrungen sie mit Falschmeldungen gemacht haben. Ergebnis und Schlussfolgerungen werden am Vormittag in Berlin vorgestellt.

Nachholbedarf bei der richtigen Quellenauswahl

Bitkom Geschäftsführer Bernhard Rohleder

Bitkom-Geschäftsführer Rohleder hatte bereits zuvor davor gewarnt, die Betreiber von Plattformen wie Facebook oder Twitter über „wahr“ oder „unwahr“ entscheiden zu lassen. Rohleder sieht vor allem großen Nachholbedarf bei der Vermittlung der Fähigkeit, kritisch mit Quellen umzugehen.