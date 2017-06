Bitcoin und Blockchain Wundertechnik mit großem Potenzial

Der Bitcoin ist die bekannteste Digitalwährung. In den letzten zwei Jahren hat sich sein Kurs fast verzehnfacht, alleine in letzten zwölf Monaten verfünffacht, auf heute an die zweieinhalb Tausend Euro pro Bitcoin. Immer wieder gibt es aber große Ausschläge beim Kurs, sowohl nach oben als nach unten - Investitionen in Bitcoin gelten als hochspekulativ. Der Bitcoin sei "kein geeignetes Medium, um Werte aufzubewahren. Das zeigt ein einfacher Blick auf die sehr schwankungsanfällige Kursentwicklung", sagte etwa das Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele im Mai der "Welt am Sonntag".

Miner schürfen Bitcoins

Bitcoin-Fans sind häufig auch selbst sogenannte Miner. Das heißt, sie stellen selbst Einheiten der Digitalwährung her. Genau so passiert das bei anderen Kryptowährungen wie Steem, Dash, Smartcoins oder dem Blockchain-Netzwerk Ethereum mit der Währung Ether. Letzterer wird zugetraut, Bitcoins in Sachen Popularität mittelfristig ablösen zu können.

Das Prinzip des Minings - des "Schürfens" von digitalem Edelmetall - ist immer das gleiche: Die Miner berechnen Hash-Werte, eine Art Prüfsumme, aus den weltweit stattfindenden Transaktionen zum Beispiel mit Bitcoin. Unter anderem aus diesem Hash errechnet sich dann ein neuer Block, welcher der Bitcoin-Blockchain hinzugefügt wird. Mit jedem neuen Block werden neue Bitcoins ausgegeben, welche der Miner, der den neuen Block als erster identifiziert und damit quasi den Zuschlag dafür bekommt, erhält.

Allerdings ist das Mining derart rechenintensiv, dass es sich selbst mit einem sehr leistungsfähigen Privatrechner praktisch nicht lohnt - allein schon wegen der Stromkosten. In der Praxis schließen sich daher meist viele Miner zu sogenannten Mining Pools zusammen und bündeln damit ihre Rechen-Power.

Sehr fälschungssichere Technologie

Das zugrundeliegende Prinzip der Blockchain macht Bitcoin oder Ether-Transaktionen sehr fälschungssicher, weil alle Informationen in identischen Datensätzen auf etlichen verschiedenen Computern weltweit gespeichert sind. In jedem Bitcoin sind sämtliche Stationen hinterlegt, die das virtuelle Geldstück schon durchlaufen hat. Gleichzeitig sind diese Informationen in identischer Art bei allen Teilnehmern der jeweiligen Bitcoin-Börse gespeichert und werden regelmäßig miteinander abgeglichen.

Wenn also jemand etwas manipulieren wollte, müsste er sich Zugang zu tausenden Computern verschaffen, um dort - zeitgleich und unbemerkt - die jeweils identische Änderung vorzunehmen. Dabei hat kein Staat, keine Behörde und auch keine Bank die Aufsicht über die jeweilige Blockchain, sie wird allein über das Rechnernetz aller Teilnehmer verwaltet.

Die Blockchain rückt näher an den Endanwender

In Deutschland fremdeln die meisten noch mit Digitalwährungen. In den USA und in Asien, allen voran in China werden weitaus mehr Bitcoins, Ethers und Co. geschürft und auch gehandelt. Und es gibt auch mehr und mehr Initiativen, den Einsatz der Blockchain-Technik zu professionalisieren und sie näher an den normalen Verbraucher heranzubringen. So wurde letzte Woche bekannt, dass die Schweizer Crypto Fund AG bis Jahresende einen Investmentfonds für Kryptowährungen auf die Beine stellen will. Bitcoin und Ether würden dabei je 35 Prozent des Portfolios ausmachen. Das Münchner Startup Blockpay etwa entwickelt eine App, mit der man relativ einfach Transaktionen in verschiedenen Kryptowährungen tätigen kann.

Außerdem soll der Einsatz der Blockchain über das Finanzielle hinaus ausgeweitet werden: So bietet die Ethereum-Blockchain eine Plattform für Smart Contracts – was im wesentlichen eine sichere Art der Dokumentation von Informationen und Transaktionen jeglicher Art bezeichnet. Das können digitale Vertragsabschlüsse sein, aber auch zum Beispiel Identitäts-Management. Der Musikstreaming-Anbieter Spotify etwa hat im April mit dem Startup Mediachain Technologie eingekauft, um auf Blockchain-Basis Urheberrechte an Musik und die Zahlung entsprechender Lizenzgebühren an die Rechteinhaber abzuwickeln.

Blockchain gegen Wahlmanipulation

Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist der Einsatz von Blockchain-Technologie für E-Voting-Systeme. Gerade vor dem Hintergrund von Manipulationsvorwürfen bei vielen internationalen Wahlen in den letzten Jahren könnte eine dezentrale, transparente und weitgehend fälschungssichere Technik hier ein Stück verloren gegangenes Vertrauen wieder herstellen.