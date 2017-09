Erneuerbare Engergien Wer Ökostrom verkaufen will, muss sich nun dem Wettbewerb stellen

Die goldenen Zeiten vorbei, in denen jeder Solarzellen oder ein Windrad aufstellen konnte und eine feste Einspeisevergütung kassieren konnte. Wer Ökostrom verkaufen will, muss sich jetzt am Markt bewähren, also bei einer Ausschreibung mitmachen. Und diese Woche gab es das erste Ausschreibungsergebnis beim Biogas.

Von: Lorenz Storch