Biathlon Staffel siegt ohne Dahlmeier in Pyeongchang

Das DSV-Quartett siegte in Abwesenheit der pausierenden Dahlmeier in der Aufstellung Nadine Horchler (Willingen), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) trotz einer Strafrunde über 4x6 km. Auf Platz 2 kamen Norwegen mit einem Rückstand von +22,8 Sekunden knapp vor Tschechien eine Zehntelsekunde dahinter.

Alle fünf Staffelrennen gewonnen

Dahlmeier, die im Gesamt-Weltcuo in Führung liegt, wurde nach ihrem Doppelsieg in Sprint und Verfolgung mit Blick auf die letzten beiden Weltcups in Kontiolahti und Oslo geschont. Durch den Sieg bleibt die Bilanz der DSV-Athletinnen makellos: Die DSV-Staffel-Läuferinnen gewannen alle fünf Rennen dieser Saison. Höhepunkt war dabei der Gewinn der Goldmedaille Mitte Februar bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen.