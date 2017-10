Umweltauschuss berät Wie Bayerns Städte ihre Stickoxidbelastung in den Griff kriegen wollen

"Die Grenzwerte müssen schnellstmöglich eingehalten werden. Und da in den letzten Jahren seit Inkrafttreten der Grenzwerte nichts gemacht wurde, sind wir halt jetzt in der Situation: Wir brauchen sozusagen den An- und Ausschalter, wenn wir schnellstmöglich reagieren wollen. Das Zögern und Zaudern der Politik hat uns an diesen Moment gebracht, wo genau das eintritt, was sie immer großspurig verhindern möchten."