Bergsturz in der Schweiz "Man wird sich daran gewöhnen müssen"

"Jetzt bröckeln uns die Alpen weg – wegen Klimawandel": So titelte vor kurzem eine Schweizer Zeitung. Was sich wie ein düsteres Zukunftsszenario las, ist mit dem Bergsturz am Piz Cengalo wahr geworden. Solche Gefahren werden sich häufen, warnt der Klimaforscher Mojib Latif.

Noch während nach Vermissten gesucht wird, diskutiert man über Ursachen und Häufigkeit solcher Felsstürze. Am Freitagabend passierte am Berg Piz Cengalo genau das, wovor die Experten schon seit dem großen Bergsturz vom Mittwoch gewarnt hatten. Erneut war an der Spitze des Berges eine Staubwolke zu sehen. Vermutlich sind weitere Gesteinsmassen aus dem Felsmassiv herausgebrochen. Die Schlamm- und Gerölllawine, die bis an den Rand des Dorfes Bondo heranreicht, hat sich erneut in Bewegung gesetzt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Felsabbrüche durch Klimawandel

Die Gefahr von Felsabbrüchen und Murgängen, also Schlamm- und Geröll-Lawinen, besteht aber nicht nur im Südosten der Schweiz, sondern generell in den Alpen. Als Grund dafür nennt man dieser Tage immer wieder den Klimawandel. So auch die Schweizer Bundespräsidentin und Umweltministerin Doris Leuthard. Bei einem Besuch in der Unglücksregion sagte sie:

"Es wird weitergehen mit solchen Zwischenfällen. Wir wissen - und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das sage - Permafrost, Murgänge, Klimawandel: Es ist halt eine Realität, auch wenn einige das immer noch nicht glauben." Schweizer Bundespräsidentin und Umweltministerin Doris Leuthard

Gerade in der Bergwelt der Alpen spürt man den Klimawandel. Steigende Temperaturen und längere Hitzeperioden sogen für ein Auftauen des Permafrostes und für ein Abschmelzen der Gletscher. Bestimmte Felsmassive verlieren dadurch ihren Halt, sagen Experten. Tau- und Schmelzwasser dringt in Felsspalten ein und erzeugt im Winter in gefrorenem Zustand einen enorm großen Druck auf das Gestein. Die Folge: Gewaltige Bergstürze, wie jetzt am Mittwoch, nehmen zu - ebenso harmlosere, aber dennoch gefährliche Steinschläge, erklärt der Kieler Klimaforscher Mojib Latif.

"Ja man wird sich - leider, muss ich sagen - mehr an solche Gefahren gewöhnen müssen." Klimaforscher Mojib Latif

Wohngebiete in Gefahr

Experten befürchten: Die Folgen solcher Bergstürze wird man nicht nur in kaum besiedelten Höhenlagen spüren, sondern auch in stärker bewohnten Gebieten. Mit aufwändigen, teuren Maßnahmen kann versucht werden, die dort wohnenden Menschen zu schützen. Bereits jetzt hat man zum Beispiel in der Schweiz entsprechende Vorkehrungen getroffen. Dass die Anlagen helfen, Schlimmeres zu verhindern, hat sich jetzt im Dorf Bondo in Graubünden gezeigt, sagt Klimaforscher Mojib Latif:

"Man hat Vorsorge getroffen. Man hat beispielsweise Wände gebaut, Auffangbecken, man hat ein Frühwarnsystem installiert und auch die Flussbetten noch verbreitert, und deswegen waren die Folgen eben jetzt im Ort selbst vergleichsweise gering und wir müssen jetzt die anderen Regionen identifizieren, die man noch nicht identifiziert hat, die jetzt eben zunehmend gefährdet sind in Folge der Erderwärmung." Klimaforscher Mojib Latif

Nur ein Faktor von vielen

Die Steinschläge und Bergstürze nur auf den Klimawandel zurückzuführen, sei allerdings der falsche Schluss, sagt der Geologe Florian Amann von der Technischen Hochschule Zürich ETH:

"Das ist ein natürliches Phänomen, das seit ewig auftritt, und zwar an Orten, wo es übersteilte Felsböschungen gibt, wo auch Faktoren wie zum Beispiel Felsklüfte dazu beitragen, dass der Hang über die Dauer und über rein gravitative Prozesse zum Versagen kommt." Geologe Florian Amann

Fest steht: Der Bergsturz vom Mittwoch hat die Diskussion über die Ursachen und die Häufigkeit solcher Vorfälle sowie über den Schutz vor den Folgen angestoßen.