Stockholm Drei US-Amerikaner bekommen Medizin-Nobelpreis

Der begehrte Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an die drei US-Amerikaner Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young. Sie werden für ihre Forschung zur Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr ausgezeichnet. Mit der Kategorie Medizin beginnt die Bekanntgabe der diesjährigen sechs Nobelpreise.

Die drei Wissenschaftler bekommen den Preis für ihre wegweisende Erforschung der molekularen Mechanismen zur Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus.

"Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young waren in der Lage, einen Blick ins Innere unserer biologischen Uhr zu werfen und ihre Funktionsweise zu beleuchten...Ihre Entdeckungen erklären, wie Pflanzen, Tiere und Menschen ihren biologischen Rhythmus so anpassen, dass er mit dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde übereinstimmt." Nobelpreisjury

Rosbash gehört zur Fakultät der Brandeis University in Waltham in den USA. Young arbeitet an der Rockefeller University in New York, Hall an der University of Maine.

"In unsere biologische Uhr geschaut"

Den drei Wissenschaftlern war es gelungen, mit Hilfe von Fruchtfliegen ein Gen zu lokalisieren, das den Bio-Rhythmus reguliert. Sie konnten nachweisen, dass dieses Gen ein Protein steuert, das sich während der Nacht in den Zellen anreichert und sich tagsüber abbaut. Es gelang ihnen, noch weitere Proteinbestandteile dieses Mechanismus zu lokalisieren, der die innere Uhre der Zellen steuert.

Der Biorhythmus passt die Arbeitsweisen des Körpers an verschiedene Tagesabschnitte an, wodurch Schlaf, Verhalten, Hormonwerte, Körpertemperatur und der Stoffwechsel beeinflusst werden.

108. Medizin-Nobelpreis

Dieses Jahr wird der Nobelpreis für Medizin zum 108. Mal vergeben. Nur 39 Mal bekam ihn eine Einzelperson. Und: Bis dato wurden nur 12 Frauen ausgezeichnet. Das Preisgeld war heuer auf neun Millionen schwedische Kronen (rund 936.950 Euro) erhöht worden. Die drei US-Wissenschaftler teilen sich das Preisgeld. Der Preisträger für Medizin wird traditionell im Wallenberghörsaal des Karolinska-Instituts in Stockholm in fünf Sprachen (Schwedisch, Englisch, Französisch, Russisch, Deutsch) bekannt gegeben.

Erster Preisträger war ein Deutscher

Der Medizin-Nobelpreis wird seit 1901 verliehen. Die erste Auszeichnung ging an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung der Serumtherapie gegen Diphterie. Letztes Jahr hatte der japanische Zellbiologe Yoshinori Ohsumi die begehrte Auszeichnung für seine Verdienste in der Erforschung der sogenannten Autophagie, ein zelleigenes Abfall- und Recyclingsystem, bekommen.

Jeden Tag ein Nobelpreis

Morgen wird der Physik-Nobelpreis bekannt gegeben, am Mittwoch folgt der Preis für Chemie, am Donnerstag der Literaturnobelpreis. Höhepunkt ist der Freitag mit der Bekanntgabe des Friedensnobelpreises. Letzter in der Reihe ist dann der Nobelpreis für Wirtschaft. Er wird kommenden Montag verkündet.

Der Preis wird pro Kategorie an höchstens drei Forscher verliehen. Das Preisgeld für jeden der sechs Nobelpreise liegt bei neun Millionen schwedische Kronen. Die feierliche Verleihung der Auszeichnungen findet erst am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.