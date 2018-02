Wintersportler und Urlauber Behinderungen auf Bayerns Straßen zum Ferienende

Geduld ist derzeit auf Bayerns Straßen gefragt. Allerdings ist die Lage nicht all zu extrem. "Erfahrungsgemäß ist am Ferienende der größte Ansturm immer am frühen Samstagnachmittag vorbei", sagte ein Sprecher des Verkehrslagezentrums in Rosenheim. Der Verkehr stockte auf der A8 in beiden Richtungen zwischen Hofolding und dem Irschenberg auf rund 45 Kilometern Länge.

Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee sollen fallen

Auch auf der Inntalautobahn A93 bildeten sich kleinere Staus in Richtung Norden. Hier kam es bis zum Mittag an der Grenze zu Wartezeiten von rund einer Dreiviertelstunde. In Schwaben behinderte Schneetreiben auf der A7 rund um Ulm die Sicht - entsprechend langsam ging es voran.

Morgen sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Freistaat zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Autofahrer müssen dann mit glatten Straßen rechnen. In Franken und in der Oberpfalz könnte sich in der Nacht zum Sonntag auch Nebel mit unter 150 Metern Sichtweite bilden, warnte der DWD.