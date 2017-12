Jahresbilanz von Emilia Müller Sozialministerin lobt Lage in Bayern - SPD widerspricht

"Die Schere zwischen arm und reich klafft vor allem in Bayern - auch im bundesweiten Vergleich - immer weiter auseinander. Mir ist eine Sozialpolitik wichtig, die auch die Arbeitsmarktpolitik umfasst, in der wir alle Menschen mitnehmen; vor allem auch die Frauen, die in der Teilzeitfalle landen, so mit geringeren Bezügen und einer geringeren Rente zu kämpfen haben, oder auch Menschen mit Behinderung, deren Anteil am Arbeitsmarkt besonders niedrig ist."